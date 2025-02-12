Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 166 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1/. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng kế hoạch hành động (action plan): Digital Marketing

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo (Facebook/Google Adwords,...)

Nghiên cứu, theo dõi và báo cáo phân tích đánh giá thị trường, xu hướng & KH mục tiêu

Trực tiếp làm việc tới các phòng ban và bộ phận có liên quan, có trách nhiệm trong việc theo dõi và đánh giá kết quả

Đóng vai trò chủ chốt trong nhóm chuyên môn liên chức năng của mô hình Xanh Ngọc, triển khai mang lại doanh thu và sự tăng trưởng của nhánh kinh doanh.

2/. TRÁCH NHIỆM

Xây dựng, phát triển hệ thống MKT sản phẩm đa nền tảng giúp thúc đẩy quá trình đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường và duy trì độ phổ biến của toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Tiếp cận các vấn đề của khách hàng, đề xuất và truyền tải thông điệp đến các đối tượng mục tiêu, qua đó hỗ trợ bán hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng quản lý, nhận thức tiến bộ và tư duy tích cực

Thích làm việc trong các dự án cộng đồng, công việc ý nghĩa và tạo giá trị

Ưa thử thách, có khả năng đa nhiệm.

Có kiến thức về Digital Marketing Strategy framework, Media planning, Google Analytics, Google Ads.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Là một phần tạo dựng lên một cộng đồng, sản phẩm Đi chung bền vững

Được đào tạo và coaching bởi Co-founder nhiều kinh nghiệm.

Thu nhập: Lương cứng + % Performance + % Profit sharing. Thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ: Ăn trưa + Gửi xe + Chăm sóc sức khỏe

Môi trường làm việc: tự quản, trẻ trung sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

