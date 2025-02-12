Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 1/43 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng các kênh truyền thông công ty:Các mạng XH (Fb, Zalo, TikTok..):Viết bài, Chạy quảng cáo, Trả lời khách hàng..tìm kiếm,thu thập thông tin khách hàng
Viết nội dung và đề xuất ý tưởng và thực hiện các chương trình khuyến mãi, truyền thông để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho công ty.
Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về Content nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...
Thu thập thông tin, phân tích thị trường và chiến dịch Digital Marketing của đối thủ và các công ty cùng ngành
Livestream bán hàng qua các nền tảng hiện có của Công ty.
Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm, các hoạt động truyền thông, khuyến mại nhằm thúc đẩy doanh số
Xây dựng và theo dõi các kênh TMĐT của công ty.
Thiết kế hình ảnh, video phục vụ nhu cầu công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trên Facebook, Tiktok, Shopee...
Sử dụng thành thạo MS Office. Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế là lợi thế
Kỹ năng làm việc nhóm, năng động, giao tiếp tốt, sáng tạo
Ưu nhìn, nói chuyện lưu loát
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.
Có thể quay, hỗ trợ xây dựng nội dung video sáng tạo cho các clip giới thiệu sản phẩm
Phụ trách cùng team media xây kênh truyền thông của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Chi tiết công việc trao đổi trong phỏng vấn

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10tr trở lên bao gồm lương cứng + % hoa hồng cao + thưởng khuyến khích
Thời gian thử việc 3 tháng được hưởng 85% lương chính thức
Làm việc 5,5ngày/ tuần
Được đào tạo kiến thức cơ bản, hỗ trợ định hướng ngay từ đầu
Đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐ chính thức
Lương tháng 13
Thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định của Công ty
Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P31 (201), B5, khu tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

