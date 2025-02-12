Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ
- Hà Nội:
- Số 1/43 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng các kênh truyền thông công ty:Các mạng XH (Fb, Zalo, TikTok..):Viết bài, Chạy quảng cáo, Trả lời khách hàng..tìm kiếm,thu thập thông tin khách hàng
Viết nội dung và đề xuất ý tưởng và thực hiện các chương trình khuyến mãi, truyền thông để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho công ty.
Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về Content nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...
Thu thập thông tin, phân tích thị trường và chiến dịch Digital Marketing của đối thủ và các công ty cùng ngành
Livestream bán hàng qua các nền tảng hiện có của Công ty.
Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm, các hoạt động truyền thông, khuyến mại nhằm thúc đẩy doanh số
Xây dựng và theo dõi các kênh TMĐT của công ty.
Thiết kế hình ảnh, video phục vụ nhu cầu công việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo MS Office. Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế là lợi thế
Kỹ năng làm việc nhóm, năng động, giao tiếp tốt, sáng tạo
Ưu nhìn, nói chuyện lưu loát
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.
Có thể quay, hỗ trợ xây dựng nội dung video sáng tạo cho các clip giới thiệu sản phẩm
Phụ trách cùng team media xây kênh truyền thông của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Chi tiết công việc trao đổi trong phỏng vấn
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 3 tháng được hưởng 85% lương chính thức
Làm việc 5,5ngày/ tuần
Được đào tạo kiến thức cơ bản, hỗ trợ định hướng ngay từ đầu
Đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐ chính thức
Lương tháng 13
Thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định của Công ty
Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
