Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

* Kiến thức:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm về online marketing.

- Am hiểu thuật toán Facebook Ads, TikTok Ads

* Kỹ năng:

- Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, viết bài tốt.

- Nhạy bén, quan sát tốt, biết cách nắm bắt xu hướng về dịch vụ của công ty trên thị trường.

- Giao tiếp tốt, tính năng động, chăm chỉ, trung thực.

- Đam mê, có trách nhiệm với công việc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing

