Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing
- Hà Nội:
- TCR Holdings, Đường Quang Liệt, khu đô thị The Manor Central Park, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
* Kiến thức:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm về online marketing.
- Am hiểu thuật toán Facebook Ads, TikTok Ads
* Kỹ năng:
- Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, viết bài tốt.
- Nhạy bén, quan sát tốt, biết cách nắm bắt xu hướng về dịch vụ của công ty trên thị trường.
- Giao tiếp tốt, tính năng động, chăm chỉ, trung thực.
- Đam mê, có trách nhiệm với công việc.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
