Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, HN, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Hoạch định, định hướng các kế hoạch Digital Marketing cho team.

Xây dựng các chiến lược Digital Marketing từ tổng quát đến chi tiết. Quản lý, vận hành, theo dõi chiến dịch đúng lúc, đem lại hiệu quả tốt nhất cho team.

Phân bổ ngân sách, đánh giá các báo cáo của nhân viên. Đào tạo, hỗ trợ cho nhân viên.

Thực hiện các công việc khác theo định hướng công ty

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: Năm sinh từ 2000 tới 1995

Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Marketing… hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

+ Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí Leader Digital Marketing, hoặc vị trí tương đương.

+ Có kinh nghiệm quản lý nhóm/ phòng từ 3 nhân sự trở lên trong các lĩnh vực kinh doanh sản phẩm vật lý.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 15.000.000 – 30.000.000 Vnđ/tháng

Trong đó: Lương cứng 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng (được deal lúc phỏng vấn) + hoa hồng doanh số đội nhóm + thưởng

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương

Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.

Thưởng theo kết quả công việc.

QUYỀN LỢI:

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin