Tuyển Digital Marketing ASC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Đường Trường Chinh, Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

• Viết nội dung hấp dẫn, dễ hiểu cho các kênh truyền thông.

• Thực hiện viết content trên các nền tảng như WordPress, Google Docs, CMS.

• Triển khai các chiến dịch quảng cáo số.

• Cộng tác với các bộ phận khác để phát triển nội dung đồng bộ.

• Đảm bảo nội dung được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO).

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch nội dung và quảng cáo.

* Đi làm từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bẩy.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ trên 25 tuổi. Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing số.

• Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo và truyền đạt ý tưởng rõ ràng.

• Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng WordPress, Google Docs, CMS.

• Hiểu biết cơ bản về SEO và các công cụ quảng cáo trực tuyến.

• Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực marketing.

Tại ASC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

