Tuyển Digital Marketing ASC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại ASC GROUP
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 315 Đường Trường Chinh, Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
• Viết nội dung hấp dẫn, dễ hiểu cho các kênh truyền thông.
• Thực hiện viết content trên các nền tảng như WordPress, Google Docs, CMS.
• Triển khai các chiến dịch quảng cáo số.
• Cộng tác với các bộ phận khác để phát triển nội dung đồng bộ.
• Đảm bảo nội dung được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO).
• Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch nội dung và quảng cáo.
* Đi làm từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bẩy.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nữ trên 25 tuổi. Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing số.
• Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo và truyền đạt ý tưởng rõ ràng.
• Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng WordPress, Google Docs, CMS.
• Hiểu biết cơ bản về SEO và các công cụ quảng cáo trực tuyến.
• Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực marketing.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ASC GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
