Tuyển Digital Marketing Công ty CP BĐS ERA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phụ trách Marketing cho các dự án Bất động sản được phân công

2. Lập kế hoạch marketing chi tiết bao gồm: Thông điệp truyền thông cho từng dự án, đối tượng

khách hàng mục tiêu, công cụ triển khai, timeline, chi phí….dựa trên định hướng tổng quát.

3. Phối hợp các phòng ban có liên quan để triển khai, thực thi kế hoạch sau khi được phê duyệt.

4. Phụ trách lên nội dung và phối hợp với các bộ phận thiết kế bộ ấn phẩm, truyền thông cho dự

án, cung cấp công cụ Marketing cho dự án được phân công

5. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, QTKD, PR

• Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương đương.

• Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về thị trường bất động sản và dịch vụ khách hàng

• Có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường

• Chủ động, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, chịu áp lực trong công việc cao.

Quyền lợi:

Khác

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

