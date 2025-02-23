Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THỜI TRANG BỀN VỮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 129 E Gò Dầu, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra, tối ưu & đề xuất cải thiện SEO cho Website Quốc tế onpage và offpage



- Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online để đẩy mạnh kết quả SEO (Google Analystic, Google Master Tool,...)



- Lập kế hoạch và triển khai SEO



- Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa SEO cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.



- Xây dựng và triển khai chiến lược backlink, website vệ tinh, technical, kéo traffic,...



- Sản xuất nội dung chuẩn SEO, xây dựng bộ keywords chính/phụ cho từng bài viết và phân bổ vào outline, định hướng nội dung, hình ảnh website



- Theo dõi, phân tích, đánh giá, tối ưu kết quả SEO & báo cáo thứ hạng từ khóa theo tuần/tháng



- Xây dựng kế hoạch, quản lý ngân sách quảng cáo trên các nền tảng Google, Social: Facebook, Tiktok... và qua các kênh đối tác.



- Quản trị và vận hành hệ thống Auto marketing và các công cụ, nền tảng tích hợp (CRM; Email...)



- Sử dụng thành thạo Photoshop, Ai...

- Thực hiện các yêu cầu khác về Marketing từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh lưu loát, Có khả năng làm việc độc lập,…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THỜI TRANG BỀN VỮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty, của nhà nước hiện hành



• Được hưởng đủ chế độ BHXH



• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện với mức lương cạnh tranh.



• Cơ hội phát triển và thử thách



• Cơ hội được hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu sót, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THỜI TRANG BỀN VỮNG

