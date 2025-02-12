Tuyển Digital Marketing Trường Đào Tạo Thiết Kế Đồ Hoạ Ứng Dụng (dpiCENTER) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Trường Đào Tạo Thiết Kế Đồ Hoạ Ứng Dụng (dpiCENTER)
- Hồ Chí Minh: 253 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 19 - 30 Triệu
Mô Tả Công Việc
Digital Mktg Leader sẽ chịu trách nhiệm quản lý thi hành các hoạt động marketing của dpiCENTER trên tất cả các kênh online, bảo đảm đạt mục tiêu và các KPI được giao.
Các công việc chính
1. Xây dựng hệ thống Marketing Automation. Quản lý, tối ưu ngân sách quảng cáo kênh digital & chịu trách nhiệm về các KPI được giao để nâng cao hiệu quả Sales và tăng độ nhận diện thương hiệu
2. Tham gia nghiên cứu SEO cùng bộ phận Marketing, nắm bắt các sự kiện đang Hot để tăng hiệu quả Marketing
3. Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Google, chạy Google Ads đúng khách hàng mục tiêu
4. Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo giá, đề xuất ngân sách và kịch bản triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
5. Quản trị, lên kế hoạch và triển khai thực hiện nội dung trên các kênh mạng xã hội, cập nhật và gửi yêu cầu cho thiết kế
6. Liên tục cập nhật insight người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược marketing
7. Phân tích, đánh giá và báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả quảng cáo và các hoạt động marketing online
Với Mức Lương 19 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trường Đào Tạo Thiết Kế Đồ Hoạ Ứng Dụng (dpiCENTER) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đào Tạo Thiết Kế Đồ Hoạ Ứng Dụng (dpiCENTER)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
