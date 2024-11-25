Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Be Halo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Định Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Viết Content Fanpage và Thiết kế ảnh cho bài viết

- Viết Website chuẩn SEO theo nội dung đã có

- Viết lời thoại video cho các buổi quay

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm viết Content ít nhất 3 tháng. Ưu tiên lĩnh vực y tế, giáo dục

- Biết thiết kế ảnh Canva cơ bản

- Sáng tạo, nhiệt tình và chủ động trong công việc

Quyền Lợi

Chế độ lương, thưởng:

- Lương Partime: 25K/H + phụ cấp tiền ăn 35K/bữa (nếu làm cả ngày) + thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng

- Lương Full Time: thử việc 7.000.000 đồng. Nhân viên chính thức 7.800.000 đồng + thưởng

- Chế độ nâng lương định kỳ 3 tháng và theo hiệu quả công việc.

Các quyền lợi khác:

- Thời gian làm việc linh hoạt: Ca sáng 8h-12h/ Ca chiều 13h30-17h30

- Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo

- Được đào tạo các năng lực phục vụ công việc và phát triển bản thân

- Cơ hội thăng tiến rộng mở, xét đánh giá 1 tháng 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển

