Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Be Halo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Be Halo Quốc Tế
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu đô thị Định Công,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
- Viết Content Fanpage và Thiết kế ảnh cho bài viết
- Viết Website chuẩn SEO theo nội dung đã có
- Viết lời thoại video cho các buổi quay
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm viết Content ít nhất 3 tháng. Ưu tiên lĩnh vực y tế, giáo dục
- Biết thiết kế ảnh Canva cơ bản
- Sáng tạo, nhiệt tình và chủ động trong công việc
- Biết thiết kế ảnh Canva cơ bản
- Sáng tạo, nhiệt tình và chủ động trong công việc
Tại Công Ty TNHH Be Halo Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương, thưởng:
- Lương Partime: 25K/H + phụ cấp tiền ăn 35K/bữa (nếu làm cả ngày) + thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng
- Lương Full Time: thử việc 7.000.000 đồng. Nhân viên chính thức 7.800.000 đồng + thưởng
- Chế độ nâng lương định kỳ 3 tháng và theo hiệu quả công việc.
Các quyền lợi khác:
- Thời gian làm việc linh hoạt: Ca sáng 8h-12h/ Ca chiều 13h30-17h30
- Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo
- Được đào tạo các năng lực phục vụ công việc và phát triển bản thân
- Cơ hội thăng tiến rộng mở, xét đánh giá 1 tháng 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Be Halo Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
