Tuyển Digital Marketing NetNam Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 2 USD

NetNam Corp
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
NetNam Corp

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại NetNam Corp

Mức lương
500 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Floor 2

- 3

- 4, 10A Nguyen Thi Minh Khai Street, Da Kao Ward, HCMC

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 500 - 2 USD

• Thực hiện công tác bán hàng theo các chỉ tiêu kế hoạch được giao từ cấp Quản lý trực tiếp;
• Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng trong phạm vi khu vực và phân khúc khách hàng được phân công (Công ty tập đoàn đa quốc gia, Giáo dục, etc…);
• Khai thác yêu cầu của khách hàng, kết hợp đội ngũ tư vấn xây dựng, trình bày, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng;
• Theo dõi, chăm sóc nhu cầu thực tế của khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ và mới;
• Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ nếu có của khách hàng;
• Nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt các sản phẩm/giải pháp CNTT của công ty;
• Thực hiện công tác thống kê, phân tích và báo cáo về kết quả công việc, đối thủ cạnh tranh, tiềm năng phát triển của sản phẩm cũng như dịch vụ ở NetNam trên thị trường.

Với Mức Lương 500 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn,...
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sales phần mềm, giải pháp CNTT hoặc sales B2B. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales trong ngành Telecom/ ISP;
• Có kinh nghiệm tìm kiếm và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;

Tại NetNam Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NetNam Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NetNam Corp

NetNam Corp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu thử nghiệm công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

