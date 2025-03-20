Tuyển Digital Marketing NetNam Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 2 USD

• Thực hiện công tác bán hàng theo các chỉ tiêu kế hoạch được giao từ cấp Quản lý trực tiếp;

• Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng trong phạm vi khu vực và phân khúc khách hàng được phân công (Công ty tập đoàn đa quốc gia, Giáo dục, etc…);

• Khai thác yêu cầu của khách hàng, kết hợp đội ngũ tư vấn xây dựng, trình bày, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng;

• Theo dõi, chăm sóc nhu cầu thực tế của khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ và mới;

• Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ nếu có của khách hàng;

• Nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt các sản phẩm/giải pháp CNTT của công ty;

• Thực hiện công tác thống kê, phân tích và báo cáo về kết quả công việc, đối thủ cạnh tranh, tiềm năng phát triển của sản phẩm cũng như dịch vụ ở NetNam trên thị trường.