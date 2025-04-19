Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Quản lý cung cấp CCDC KD.

Theo dõi công nợ và làm việc với NCC trong việc sản xuất các CCDC, theo dõi các đơn hàng thi công của NCC để cung cấp bảng hiệu, kệ trưng bày cho các sales sau khi thỏa thuận với đại lý.

Quản lý hình ảnh nhận diện tại showroom và đại lý, sửa chữa thay thế bảng hiệu, kệ hư hỏng, sai nhận diện thương hiệu.

Đề xuất cải tiến CCDC KD với chất liệu phù hợp, hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

Tham gia xây dựng kế hoạch hội chợ triển lãm nếu có.

Báo cáo thị trường và công việc tuần/ tháng.

Xây dựng kế hoạch ngân sách marketing, nội dung, ý tưởng, truyền thông, quảng cáo sản phẩm.

Thực hiện các chiến dịch marketing liên quan đến sản phẩm.

Thống kê báo cáo số liệu theo yêu cầu

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 24-35

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh... và các chuyên ngành khác có liên quan

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng (MS Office: Word, Excel,...)

Năng động, hoạt bát, chấp nhận đi công tác

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing hiệu quả

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).

Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...

Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến

Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định

Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV.

Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật),...

Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

