Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29B Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Hoạch định & Thực thi Quảng cáo: Lập kế hoạch chi tiết, trực tiếp quản lý, triển khai và liên tục tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các nền tảng Digital Marketing (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Zalo Ads, Native Ads, và các kênh khác).

Quản lý Ngân sách: Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát ngân sách Digital Marketing tổng thể (bao gồm tài khoản chính và hỗ trợ điều phối ngân sách các tài khoản chi nhánh trên toàn quốc). Đảm bảo phân bổ ngân sách hợp lý và tối ưu hóa lợi tức đầu tư (ROI).

Thử nghiệm & Tối ưu hóa (A/B Testing): Nghiên cứu, lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến lược thử nghiệm (A/B testing, multivariate testing) để thu thập dữ liệu, tìm ra các phương án tối ưu cho quảng cáo, landing page, website/app.

Chiến lược CDP/CRM: Thiết kế và triển khai các kịch bản (workflows/journeys) tiếp cận, nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng thông qua các nền tảng CDP/CRM, tận dụng các kênh như Facebook Custom Audience, Zalo OA, Email Marketing, SMS Marketing,... để nâng cao tỷ lệ tương tác và giữ chân khách hàng.

Phân tích & Báo cáo: Sử dụng thành thạo các công cụ đo lường (Google Analytics,...) và nền tảng CDP/CRM để phân tích chuyên sâu hiệu quả của từng chiến dịch, phân loại và phân tích dữ liệu khách hàng, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến và tối ưu hóa liên tục.

Phối hợp Đa phòng ban: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Phát triển Sản phẩm, Content, Thiết kế, Kinh doanh và các bộ phận/đối tác liên quan để đảm bảo các chiến dịch Digital Marketing được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Hỗ trợ Chi nhánh: Điều phối công việc và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ Digital Marketing tại các chi nhánh (nếu có).

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.

Quản lý Ngân sách: Ưu tiên đặc biệt ứng viên có kinh nghiệm thực tế quản lý ngân sách quảng cáo lớn (tối thiểu 2 tỷ VNĐ/tháng).

Chuyên môn Kênh: Thành thạo việc lên kế hoạch, setup, quản lý và tối ưu quảng cáo trên các nền tảng chính: Google Ads (Search, GDN, Youtube,...), Facebook Ads, TikTok Ads. Có kinh nghiệm với Zalo Ads, Native Ads là một lợi thế.

Chuyên ngành: Ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Phân tích dữ liệu (Data Analysis), Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng Phân tích: Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ. Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như Google Analytics, Hotjar, các công cụ A/B testing và nền tảng dữ liệu khác để phân tích hiệu quả Website, App, TikTok Shop, Shopee,... đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Kinh nghiệm Công cụ (Lợi thế lớn): Am hiểu và có kinh nghiệm thực tế làm việc với các nền tảng CRM/CDP (Customer Relationship Management / Customer Data Platform) và các nền tảng thử nghiệm, tối ưu hóa (Optimization/Testing platforms).

Tư duy: Đam mê việc xây dựng và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên các kênh Online. Tư duy chiến lược, nhạy bén với thị trường và xu hướng digital.

Kỹ năng mềm: Khả năng quản lý hiệu quả nhiều dự án cùng lúc, kỹ năng giao tiếp và điều phối công việc tốt với các bộ phận liên quan.

Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm cao, đặc biệt trong việc quản lý và tối ưu ngân sách.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng lương tháng 13.

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp).

Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần cho CBNV và người thân.

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (nếu có).

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Đồng nghiệp nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh, Teambuilding, Sinh nhật công ty, các sự kiện ngày lễ...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin