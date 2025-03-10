Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29TT06 KĐT Nam An Khánh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.

Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / hình ảnh,...

Viết bài PR theo nội dung yêu cầu..

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

Lên ý tưởng nội dung cho livestream trên shopee & FB.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo.

Có kinh nghiệm trong việc phát triển và xây dựng các trang cộng đồng, mạng xã hội facebook , youtube, tiktok,..... (ƯU tiên ứng viên đã từng làm sáng tạo nội dung, video tiktok)

Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh cũng là 1 lợi thế.

Công cụ hỗ trợ content marketing là một giải pháp tiết kiệm thời gian.

Có khả năng lập kế hoạch, report, thuyết trình, trình bày ý tưởng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7 triệu - 12 triệu + thưởng

Hỗ trợ ăn trưa 25k/buổi Được du lịch Teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Tham gia chế độ BHXH sau 6 tháng gắn bó.

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.