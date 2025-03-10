Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 29TT06 KĐT Nam An Khánh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.
Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.
Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / hình ảnh,...
Viết bài PR theo nội dung yêu cầu..
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
Lên ý tưởng nội dung cho livestream trên shopee & FB.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo.
Có kinh nghiệm trong việc phát triển và xây dựng các trang cộng đồng, mạng xã hội facebook , youtube, tiktok,..... (ƯU tiên ứng viên đã từng làm sáng tạo nội dung, video tiktok)
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh cũng là 1 lợi thế.
Công cụ hỗ trợ content marketing là một giải pháp tiết kiệm thời gian.
Có khả năng lập kế hoạch, report, thuyết trình, trình bày ý tưởng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7 triệu - 12 triệu + thưởng
Hỗ trợ ăn trưa 25k/buổi Được du lịch Teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn của công ty.
Tham gia chế độ BHXH sau 6 tháng gắn bó.
Môi trường làm việc năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NEWHOUSE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đội 8 Thôn Vĩnh Phúc, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-7-12-trieu-vnd-tai-ha-noi-job333079
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 281 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 281 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu FREETALK ENGLISH
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 80 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
25 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Quản Lý Công Nghiệp Boustead & Ktg làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quản Lý Công Nghiệp Boustead & Ktg
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TAEHUI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Dentium Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Dentium Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 USD Navigos Search's Client
13 - 17 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 125 USD Language Link Vietnam
1 - 125 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Qikify làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Qikify
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH giáo dục Smartbee làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH giáo dục Smartbee
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TNHH DIGI MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TNHH DIGI MEDICAL
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm