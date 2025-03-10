Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần F24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

1.Lên ý tưởng và sản xuất các video cho nền tảng tiktok, facebook reel

2.Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết theo tháng

3.Tham gia xây dựng các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing trên hình thức video

4.Phối hợp với bộ phận thiết kế, content để sản xuất các hình ảnh, video…

5.Báo cáo kết quả công việc mỗi tuần và đánh giá vào cuối tháng

6.Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên