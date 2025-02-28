Tuyển Digital Marketing Thành Vinh Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Thành Vinh Holdings
- Hồ Chí Minh: 222 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, thiết lập và triển khai chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads với tài khoản được công ty cấp sẵn (ứng viên chọn 1 trong 3 nền tảng khi ứng tuyển)
Theo dõi sát sao hiệu suất chiến dịch, phân tích dữ liệu, đưa ra điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả quảng cáo
Phát triển ý tưởng và nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, TikTok, Google
Thiết kế hình ảnh, video chất lượng, truyền tải thông điệp sản phẩm hiệu quả
Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi tồn kho sản phẩm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu bán hàng
Phân tích số liệu, nhận định xu hướng và đề xuất giải pháp cải thiện cho cấp trên
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KIẾN THỨC
Có kiến thức về Marketing căn bản: Lý thuyết về mô hình phễu bán hàng, hiểu các chiến lược giá, biết cách set campaign và test giá sản phẩm....
Phân tích dữ liệu: Đọc hiểu các chỉ số trong chiến dịch quảng cáo và báo cáo quảng cáo.
KỸ NĂNG
Thành thạo thiết lập và tối ưu chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads.
Sử dụng thành thạo Photoshop, Camtasia, Excel và các công cụ phân tích dữ liệu.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
THÁI ĐỘ
Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Vui vẻ, nhanh nhẹn - chủ động, linh hoạt và luôn đặt lợi ích chung lên trên. Cực kỳ nghiêm túc khi tuân thủ các quy định về làm việc online cũng như offline.
Tư duy cầu tiến và ham học hỏi. Mong muốn bứt phá bản thân
Tại Thành Vinh Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương định kỳ 2 lần/năm, thưởng Quý, thưởng Lễ Tết, và lương tháng 13
Xây dựng lộ trình phát triển thăng tiến gồm 8 Level rõ ràng
Hỗ trợ 100% chi phí di chuyển và nhà ở cho các talents từ Hà Nội, HCM đến Đà Nẵng làm việc
Đầy đủ chế độ BHXH, phép năm và các chính sách khác theo quy định
Cơ hội sở hữu cổ phần công ty dành riêng cho Senior/Leader, cùng chia sẻ giá trị tăng trưởng
Thẻ chăm sóc sức khỏe dành riêng cho bản thân và gia đình (Áp dụng cho cấp bậc Senior/Leader trở lên)
Hỗ trợ chi phí đào tạo/năm nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng dành cho Senior/Leader
Được đào tạo nâng cao liên tục về kiến thức, kỹ năng và các update mới nhất của các nền tảng. (TVHs là Mega Agency của Tiktok, và được Support trực tiếp từ FaceBook), được hỗ trợ từ đội ngũ Back office chuyên nghiệp trong mọi tình huống
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thành Vinh Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
