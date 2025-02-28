Tuyển Digital Marketing Thành Vinh Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Quận Bình Thạnh

Lập kế hoạch, thiết lập và triển khai chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads với tài khoản được công ty cấp sẵn (ứng viên chọn 1 trong 3 nền tảng khi ứng tuyển)

Theo dõi sát sao hiệu suất chiến dịch, phân tích dữ liệu, đưa ra điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả quảng cáo

Phát triển ý tưởng và nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, TikTok, Google

Thiết kế hình ảnh, video chất lượng, truyền tải thông điệp sản phẩm hiệu quả

Phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi tồn kho sản phẩm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu bán hàng

Phân tích số liệu, nhận định xu hướng và đề xuất giải pháp cải thiện cho cấp trên

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok hoặc Google, chạy quảng cáo và quản lý chiến dịch trên các nền tảng trên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

KIẾN THỨC

Có kiến thức về Marketing căn bản: Lý thuyết về mô hình phễu bán hàng, hiểu các chiến lược giá, biết cách set campaign và test giá sản phẩm....

Phân tích dữ liệu: Đọc hiểu các chỉ số trong chiến dịch quảng cáo và báo cáo quảng cáo.

KỸ NĂNG

Thành thạo thiết lập và tối ưu chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads.

Sử dụng thành thạo Photoshop, Camtasia, Excel và các công cụ phân tích dữ liệu.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

THÁI ĐỘ

Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Vui vẻ, nhanh nhẹn - chủ động, linh hoạt và luôn đặt lợi ích chung lên trên. Cực kỳ nghiêm túc khi tuân thủ các quy định về làm việc online cũng như offline.

Tư duy cầu tiến và ham học hỏi. Mong muốn bứt phá bản thân

Tại Thành Vinh Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 - 15 triệu + % Doanh số + % Ads - Tổng thu nhập lên đên 30.000.000

Review lương định kỳ 2 lần/năm, thưởng Quý, thưởng Lễ Tết, và lương tháng 13

Xây dựng lộ trình phát triển thăng tiến gồm 8 Level rõ ràng

Hỗ trợ 100% chi phí di chuyển và nhà ở cho các talents từ Hà Nội, HCM đến Đà Nẵng làm việc

Đầy đủ chế độ BHXH, phép năm và các chính sách khác theo quy định

Cơ hội sở hữu cổ phần công ty dành riêng cho Senior/Leader, cùng chia sẻ giá trị tăng trưởng

Thẻ chăm sóc sức khỏe dành riêng cho bản thân và gia đình (Áp dụng cho cấp bậc Senior/Leader trở lên)

Hỗ trợ chi phí đào tạo/năm nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng dành cho Senior/Leader

Được đào tạo nâng cao liên tục về kiến thức, kỹ năng và các update mới nhất của các nền tảng. (TVHs là Mega Agency của Tiktok, và được Support trực tiếp từ FaceBook), được hỗ trợ từ đội ngũ Back office chuyên nghiệp trong mọi tình huống

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển

