Tuyển Digital Marketing DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phố Hoàng Công, Kiến Hưng , Hà Đông , Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chạy Facebook ads với sản phẩm có sẵn đã test win , Tìm thêm sản phẩm mới để test , Tối ưu chi phí quảng cáo ( Tập trung vào sản phẩm gia dụng )
Quản lý Page , quản lý tài khoản chạy quảng cáo visa do Công ty cung cấp
Lên kế hoạch cho chiến dịch content dự định chạy;
Báo cáo các công việc phụ trách với Leader.
Thực hiện báo cáo Quảng cáo hàng ngày

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đã có kinh nghiệm dưới 1 năm chạy Quảng cáo
Có laptop cá nhân
Linh hoạt trong công việc
Có sự tư duy và hiểu biết trong lĩnh vực marketing
Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.

Tại DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-20 triệu (thưởng không giới hạn)
Phụ cấp ăn trưa
Được đào tạo định kỳ kiến thức chuyên sâu về Quảng cáo facebook
Được kết hợp cùng đội Sale mạnh, đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc chốt đơn. Được hưởng % doanh thu.
Sản phẩm có sẵn chất lượng (Hàng hóa mỹ phẩm gia đình , Đồ Nhà Bếp )
Được cấp tất cả tài nguyên, ngân sách không giới hạn.
Tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm trong vòng 6 tháng làm việc.
Thời gian làm việc từ 08h00-17h30, nghỉ trưa 1.5 tiếng
Ngày làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM

DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phố Hoàng Công, Kiến Hưng , Hà Đông , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

