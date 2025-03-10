Tuyển Digital Marketing DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phố Hoàng Công, Kiến Hưng , Hà Đông , Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chạy Facebook ads với sản phẩm có sẵn đã test win , Tìm thêm sản phẩm mới để test , Tối ưu chi phí quảng cáo ( Tập trung vào sản phẩm gia dụng )

Quản lý Page , quản lý tài khoản chạy quảng cáo visa do Công ty cung cấp

Lên kế hoạch cho chiến dịch content dự định chạy;

Báo cáo các công việc phụ trách với Leader.

Thực hiện báo cáo Quảng cáo hàng ngày

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đã có kinh nghiệm dưới 1 năm chạy Quảng cáo

Có laptop cá nhân

Linh hoạt trong công việc

Có sự tư duy và hiểu biết trong lĩnh vực marketing

Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.

Tại DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-20 triệu (thưởng không giới hạn)

Phụ cấp ăn trưa

Được đào tạo định kỳ kiến thức chuyên sâu về Quảng cáo facebook

Được kết hợp cùng đội Sale mạnh, đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc chốt đơn. Được hưởng % doanh thu.

Sản phẩm có sẵn chất lượng (Hàng hóa mỹ phẩm gia đình , Đồ Nhà Bếp )

Được cấp tất cả tài nguyên, ngân sách không giới hạn.

Tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm trong vòng 6 tháng làm việc.

Thời gian làm việc từ 08h00-17h30, nghỉ trưa 1.5 tiếng

Ngày làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TN D&H KIDS - THỜI TRANG TRẺ EM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin