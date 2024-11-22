Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing cho các dịch vụ logistics và vận tải của công ty
Quản lý và phát triển nội dung trên website, blog và các kênh mạng xã hội của công ty
Thực hiện các hoạt động SEO on-page và off-page để cải thiện thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập website
Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành logistics
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo liên quan đến ngành vận tải và logistics
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo thông điệp marketing nhất quán

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 – 27
Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing/ Báo chí/ Truyền thông hoặc các ngành có liên quan.
Đã từng làm việc và có trên 1 năm kinh nghiệm content marketing.
Có khả năng làm việc nhóm.
Kỹ năng viết tốt, tư duy
Có tinh thần, trách nhiệm trongcông việc.
Nhạy bén với ngôn ngữ, sáng tạo, có gu thẩm mỹ.
Yêu thích và có niềm đam mê đặc biệt với viết lách.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000
Được tăng lương theo thâm niên
Được đóng Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước
Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo
Tham gia các chương trình teambuilding, giao lưu văn nghệ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư Rose Town, 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

