Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC
- Hà Nội:
- Số 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing cho các dịch vụ logistics và vận tải của công ty
Quản lý và phát triển nội dung trên website, blog và các kênh mạng xã hội của công ty
Thực hiện các hoạt động SEO on-page và off-page để cải thiện thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập website
Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành logistics
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo liên quan đến ngành vận tải và logistics
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo thông điệp marketing nhất quán
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing/ Báo chí/ Truyền thông hoặc các ngành có liên quan.
Đã từng làm việc và có trên 1 năm kinh nghiệm content marketing.
Có khả năng làm việc nhóm.
Kỹ năng viết tốt, tư duy
Có tinh thần, trách nhiệm trongcông việc.
Nhạy bén với ngôn ngữ, sáng tạo, có gu thẩm mỹ.
Yêu thích và có niềm đam mê đặc biệt với viết lách.
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì
Được tăng lương theo thâm niên
Được đóng Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước
Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo
Tham gia các chương trình teambuilding, giao lưu văn nghệ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
