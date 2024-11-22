Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing cho các dịch vụ logistics và vận tải của công ty

Quản lý và phát triển nội dung trên website, blog và các kênh mạng xã hội của công ty

Thực hiện các hoạt động SEO on-page và off-page để cải thiện thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập website

Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing

Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành logistics

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo liên quan đến ngành vận tải và logistics

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo thông điệp marketing nhất quán

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 – 27

Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing/ Báo chí/ Truyền thông hoặc các ngành có liên quan.

Đã từng làm việc và có trên 1 năm kinh nghiệm content marketing.

Có khả năng làm việc nhóm.

Kỹ năng viết tốt, tư duy

Có tinh thần, trách nhiệm trongcông việc.

Nhạy bén với ngôn ngữ, sáng tạo, có gu thẩm mỹ.

Yêu thích và có niềm đam mê đặc biệt với viết lách.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000

Được tăng lương theo thâm niên

Được đóng Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước

Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo

Tham gia các chương trình teambuilding, giao lưu văn nghệ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC

