Tuyển Digital Marketing Công ty CP Quốc Tế Bách Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mô tả Công việc

SEO website theo kế hoạch của công ty

Xây dựng, quản lý và tối ưu các kênh quảng cáo như Facebook và Google Search

Lập ngân sách, set up, chạy và báo cáo các chiến dịch quảng cáo qua FaceBook, Google Adwords

Báo cáo ngân sách, đo lường & thống kê các chỉ số đạt được qua các QC FaceBook

Tìm hiểu, phát triển kênh Digital Marketing mới để duy trì và nâng cao hiệu quả các chiến dịch Marketing.

Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, báo cáo các hoạt động Digital Marketing/ Social media của đối thủ cạnh tranh

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

Thực hiện các yêu cầu công việc từ quản lý cấp trên.

