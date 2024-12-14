Tuyển Digital Marketing Công ty CP Quốc Tế Bách Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty CP Quốc Tế Bách Hợp
- Hồ Chí Minh:
- 37B Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Mô tả Công việc
SEO website theo kế hoạch của công ty
Xây dựng, quản lý và tối ưu các kênh quảng cáo như Facebook và Google Search
Lập ngân sách, set up, chạy và báo cáo các chiến dịch quảng cáo qua FaceBook, Google Adwords
Báo cáo ngân sách, đo lường & thống kê các chỉ số đạt được qua các QC FaceBook
Tìm hiểu, phát triển kênh Digital Marketing mới để duy trì và nâng cao hiệu quả các chiến dịch Marketing.
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, báo cáo các hoạt động Digital Marketing/ Social media của đối thủ cạnh tranh
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra
Thực hiện các yêu cầu công việc từ quản lý cấp trên.
SEO website theo kế hoạch của công ty
Xây dựng, quản lý và tối ưu các kênh quảng cáo như Facebook và Google Search
Lập ngân sách, set up, chạy và báo cáo các chiến dịch quảng cáo qua FaceBook, Google Adwords
Báo cáo ngân sách, đo lường & thống kê các chỉ số đạt được qua các QC FaceBook
Tìm hiểu, phát triển kênh Digital Marketing mới để duy trì và nâng cao hiệu quả các chiến dịch Marketing.
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, báo cáo các hoạt động Digital Marketing/ Social media của đối thủ cạnh tranh
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra
Thực hiện các yêu cầu công việc từ quản lý cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Digital Marketing
Ưu tiên Có thế mạnh về Social Media Ads, SEO
Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
Khả năng làm việc độc lập/ theo nhóm;
Tiếng anh căn bản
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng đồ họa và code
Tại Công ty CP Quốc Tế Bách Hợp Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Quốc Tế Bách Hợp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI