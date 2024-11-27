Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH VIVUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 13 Triệu

Mức lương 85 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 15A ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 85 - 13 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của từng chiến dịch.

Nghiên cứu, phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu và hành vi người dùng trên Facebook.

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, bao gồm: ngân sách, đối tượng mục tiêu, nội dung quảng cáo, hình ảnh, video... nhằm đạt hiệu quả tối đa.

Theo dõi, phân tích dữ liệu hiệu quả chiến dịch, báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp tối ưu.

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads.

Nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương 85 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.

Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình.

Thành thạo các phần mềm: Excel, Google Analytics, Facebook Ads Manager.

Tại Công ty TNHH VIVUCA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VIVUCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.