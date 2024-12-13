Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 79 đường số 37, khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Digital (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads,...).

Tối ưu hóa chi phí quảng cáo (CPM, CPC, CPA) để đạt KPI doanh số và hiệu quả.

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo từ 100 triệu đồng/tháng trở lên.

Theo dõi, phân tích dữ liệu chiến dịch, đo lường hiệu suất và đề xuất cải thiện.

Phối hợp với team Content và Design để sản xuất nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Báo cáo định kỳ kết quả và hiệu quả chiến dịch cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, ưu tiên đã từng quản lý ngân sách lớn.

Thành thạo các công cụ quảng cáo: Facebook Business Manager, Google Ads, TikTok Ads.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, hiểu biết về đo lường hiệu quả (Google Analytics, Pixel, Tag Manager,...).

Am hiểu các xu hướng Digital Marketing mới, nhạy bén với thị trường và khách hàng mục tiêu.

Có tinh thần làm việc nhóm và khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Fashion hoặc trang sức.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 – 12 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực).

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

- Công việc ổn định, đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật lao động.

- Thưởng: lễ, tết, nghỉ mát, lương tháng 13, thưởng doanh thu...

- Nhiều cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC ĐÁ QUÝ INFINITY

