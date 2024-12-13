Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 86 Đường 65, P.Tân Phong, Q.7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý team Marketing, thiết lập mục tiêu và chiến lược cho thương hiệu DTCGroup.

Lên ý tưởng , sáng tạo, xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động marketing online, offline theo mục tiêu và ngân sách được thiết lập.

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông hiện hữu và các kênh mới.

Chịu trách nhiệm về nội dung cho mọi nền tảng và giám sát quy trình sản xuất tài liệu bán hàng dạng POSM và Video.

Quản lý và tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu và hiệu quả của các chiến dịch, hoạt động Marketing

Tăng cường hiệu quả truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học/Cao đẳng: Chuyên ngành Marketing, báo chí, truyền thông hoặc các ngành liên quan

Tiếng Anh dịch thuật, B2 level

Kinh nghiệm thực tế 02 năm trở lên ở vị trí tương đương và tối thiểu ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác Marketing

Kỹ năng thực chiến trong công việc và quản lý đội nhóm tốt

Kỹ năng thành thạo công cụ chuyên môn

Kỹ năng xây dựng nội dung bài viết, có đam mê với lĩnh vực quảng cáo..

Nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc

Có khả năng di chuyển công tác ngắn hạn

Có khả năng chịu áp lực tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn

Chính sách thưởng : Lương tháng 13, Thưởng đánh giá công việc, thâm niên, thưởng các ngày lễ/ tết.

Thưởng, quà tặng vào các dịp Lễ Tết

Review tăng lương 1 lần/năm

Happy lunch hằng ngày, gửi xe miễn phí

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Phụ cấp công tác phí, lưu trú, đi lại, điện thoại, tiếp khách

Tham gia BHXH, phép năm theo quy định của pháp luật và công ty

Các hoạt động của Công ty: Du lịch, teambuilding, party, hội thao ,sinh nhật, vui chơi giải trí…được tổ chức thường xuyên.

Tham gia chương trình đào tạo, workshop phát triển kỹ năng, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

