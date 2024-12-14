Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ KLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Triển khai và phát triển các chiến dịch Digital Marketing ( Chạy Ads tìm kiếm khách hàng cho các dịch vụ của công ty, tập trung vào mảng Tổ chức sự kiện, Sản xuất Video Production)

Phân tích thông tin thị trường, dịch vụ các chương trình khuyến mãi, chiến dịch Digital của các dự án của Công ty và các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc

Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing cụ thể như: đề xuất kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến mãi, giám sát và báo cáo khi triển khai chiến dịch

Triển khai các chiến dịch về sản phẩm hoặc thương hiệu thông qua các công cụ Digital Marketing: Social Media, Mobile Marketing, Online Advertising, Email/SMS Marketing...

Quản lý các nền tảng kỹ thuật số của doanh nghiệp và Tập đoàn

Đo lường, tổng hợp báo cáo số liệu kết quả của các kênh truyền thông cũng như chiến dịch triển khai

Sửa mọi lỗi liên quan đến kỹ thuật digital trực tuyến

Tối ưu hóa nội dung cho trang web và các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành Marketing/ Truyền thông đa phương tiện, PR và Các ngành nghề liên quan…

Có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên làm việc tại Agency tương đương.

Thành thao quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads...

Biết sử dụng PS, AI, các phần mềm làm video

Tư duy sáng tạo, am hiểu về ngành quảng cáo trực tuyến

Có kiến thức SEO Web

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tư duy logic tốt, sáng tạo trong công việc

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tổ chức sự kiện

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh