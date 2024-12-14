Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ KLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ KLC
- Hồ Chí Minh:
- Tập Đoàn KLC GROUP, 105 107, Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai và phát triển các chiến dịch Digital Marketing ( Chạy Ads tìm kiếm khách hàng cho các dịch vụ của công ty, tập trung vào mảng Tổ chức sự kiện, Sản xuất Video Production)
Phân tích thông tin thị trường, dịch vụ các chương trình khuyến mãi, chiến dịch Digital của các dự án của Công ty và các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc
Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing cụ thể như: đề xuất kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến mãi, giám sát và báo cáo khi triển khai chiến dịch
Triển khai các chiến dịch về sản phẩm hoặc thương hiệu thông qua các công cụ Digital Marketing: Social Media, Mobile Marketing, Online Advertising, Email/SMS Marketing...
Quản lý các nền tảng kỹ thuật số của doanh nghiệp và Tập đoàn
Đo lường, tổng hợp báo cáo số liệu kết quả của các kênh truyền thông cũng như chiến dịch triển khai
Sửa mọi lỗi liên quan đến kỹ thuật digital trực tuyến
Tối ưu hóa nội dung cho trang web và các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok
Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành Marketing/ Truyền thông đa phương tiện, PR và Các ngành nghề liên quan…
Có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên làm việc tại Agency tương đương.
Thành thao quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads...
Biết sử dụng PS, AI, các phần mềm làm video
Tư duy sáng tạo, am hiểu về ngành quảng cáo trực tuyến
Có kiến thức SEO Web
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tư duy logic tốt, sáng tạo trong công việc
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tổ chức sự kiện
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ KLC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ KLC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
