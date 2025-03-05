Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Dịch Vọng Hậu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Tìm kiếm, cập nhật, xây dựng tư liệu và nội dung cho các kênh truyền thông của dự án tiếng Trung (Website, Facebook, Tiktok).
- Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, hình ảnh, video... trên các kênh truyền thông.
- Hỗ trợ Quản lý triển khai các hạng mục của dự án.
- Phối hợp viết bài PR, bài quảng cáo theo nội dung yêu cầu
- Đo lường, đánh giá và báo cáo công việc Content Marketing
- Công việc khác do Quản lý giao phó.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
• Biết sử dụng canva, capcut cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
