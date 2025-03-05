Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

- Tìm kiếm, cập nhật, xây dựng tư liệu và nội dung cho các kênh truyền thông của dự án tiếng Trung (Website, Facebook, Tiktok).

- Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, hình ảnh, video... trên các kênh truyền thông.

- Hỗ trợ Quản lý triển khai các hạng mục của dự án.

- Phối hợp viết bài PR, bài quảng cáo theo nội dung yêu cầu

- Đo lường, đánh giá và báo cáo công việc Content Marketing

- Công việc khác do Quản lý giao phó.