Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Quay và dựng video cho các khóa học tiếng Nhật trực tuyến, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt.

Xây dựng kịch bản video, đảm bảo nội dung chính xác, hấp dẫn và phù hợp với người học.

Thiết kế Thumbnail sáng tạo, thu hút cho video trên YouTube.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận Marketing.

Có nền tảng tiếng Nhật tốt: Trình độ N4 trở lên hoặc từng học chuyên ngành tiếng Nhật.

Thành thạo công cụ thiết kế & dựng video: Biết sử dụng Premiere và Photoshop ở mức cơ bản, ưu tiên ứng viên có khả năng chỉnh sửa video linh hoạt.

Tư duy sáng tạo, nhạy bén xu hướng: Biết cách cắt ghép video thu hút, bắt trend tốt trên YouTube và các nền tảng social media.

Tinh thần làm việc tích cực: Chăm chỉ, chủ động, nhiệt tình và luôn sẵn sàng học hỏi để phát triển.

Yêu thích nội dung số: Thường xuyên cập nhật xu hướng trên các nền tảng social media, đặc biệt là YouTube.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức lương cạnh tranh: up to 11.000.000 VNĐ (thoả thuận thêm), kèm phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

2. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, bao gồm:

Chế độ khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo nhân viên có sức khỏe tốt để làm việc hiệu quả.

Du lịch 1-2 lần/năm, cùng nhiều hoạt động teambuilding nội bộ giúp gắn kết đội ngũ.

Thời gian nghỉ giữa giờ linh hoạt, tạo điều kiện tái tạo năng lượng trong ngày làm việc.

Chế độ nghỉ tái tạo sức lao động, ngoài số ngày nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ lễ, Tết có thưởng, theo chính sách của công ty và quy định của Luật Lao động.

3. Cơ hội phát triển bản thân:

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và khóa học nâng cao chuyên môn, giúp nhân sự phát triển kỹ năng và nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, ghi nhận và đánh giá cao năng lực cá nhân.

4. Đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động, bao gồm BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

