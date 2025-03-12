Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 265 Hoàng Hữu Nam,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng cao.

Viết bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, bài viết website, email marketing và các loại nội dung khác.

Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội).

Sử dụng các công cụ SEO để tối ưu hóa nội dung và tăng thứ hạng tìm kiếm.

Phân tích hiệu quả của chiến dịch marketing nội dung và báo cáo kết quả.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực content marketing.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch marketing nội dung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có đam mê với lĩnh vực marketing và viết lách.

Khả năng viết tốt, diễn đạt lưu loát và sáng tạo.

Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kiến thức cơ bản về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter, ...)

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.