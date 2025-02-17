Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

- Lập kế hoạch chiến dịch digital marketing: Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing trên các nền tảng trực tuyến (Google, Facebook, Instagram, TikTok, etc.).

- Quản lý các kênh truyền thông xã hội: Tạo nội dung, đăng bài và theo dõi hiệu suất trên các nền tảng mạng xã hội.

- SEO & SEM: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và quản lý quảng cáo tìm kiếm (SEM) để tăng cường sự hiển thị và truy cập vào website.

- Email marketing: Thiết kế và triển khai các chiến dịch email marketing để duy trì và tăng tương tác khách hàng.

- Content Marketing: Tạo nội dung blog, video, hình ảnh và các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.

- Quản lý website: Duy trì và tối ưu hiệu suất của trang web, đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.

- Phân tích dữ liệu: Sử dụng Google Analytics, Facebook Insights và các công cụ đo lường khác để phân tích hiệu suất chiến dịch và đưa ra các đề xuất cải thiện.