Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 5, Vincom Mega Mall Thảo Điền, 161 Võ Nguyên Giáp,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ chính:
- Lập kế hoạch chiến dịch digital marketing: Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing trên các nền tảng trực tuyến (Google, Facebook, Instagram, TikTok, etc.).
- Quản lý các kênh truyền thông xã hội: Tạo nội dung, đăng bài và theo dõi hiệu suất trên các nền tảng mạng xã hội.
- SEO & SEM: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và quản lý quảng cáo tìm kiếm (SEM) để tăng cường sự hiển thị và truy cập vào website.
- Email marketing: Thiết kế và triển khai các chiến dịch email marketing để duy trì và tăng tương tác khách hàng.
- Content Marketing: Tạo nội dung blog, video, hình ảnh và các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.
- Quản lý website: Duy trì và tối ưu hiệu suất của trang web, đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.
- Phân tích dữ liệu: Sử dụng Google Analytics, Facebook Insights và các công cụ đo lường khác để phân tích hiệu suất chiến dịch và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD Thì Được Hưởng Những Gì
Xét thăng tiến cấp bậc, tăng lương 1 lần/năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI