Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DETAILERS MOVEMENT INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Quản lý và điều phối các dự án liên quan đến quảng cáo trả phí (Paid Ads), SEO và Website từ giai đoạn lập kế hoạch đến triển khai và đánh giá kết quả.

Phối hợp với đội ngũ nội bộ (content, design, media, developer) và khách hàng để đảm bảo tiến độ dự án.

Xây dựng chiến lược SEO, tối ưu hóa website để nâng cao thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Giám sát và tối ưu hiệu suất các chiến dịch Paid Ads (Google Ads, Meta Ads…) để tối đa hóa ROI.

Phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch thông qua các công cụ như Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, v.v.

Quản lý và tối ưu hóa các nền tảng CMS (WordPress, Shopify, v.v.) để đảm bảo hiệu suất website.

Đảm bảo quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp, sử dụng các công cụ Asana, Trello, Base… để giám sát tiến độ và phân công công việc hiệu quả.

Báo cáo kết quả định kỳ, đưa ra đề xuất cải thiện cho từng dự án.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng digital marketing, đặc biệt là tại thị trường Mỹ (nếu có).

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án Digital Marketing, đặc biệt là các dự án liên quan đến Paid Ads, SEO và Website.

Đã từng làm việc tại agency là một lợi thế lớn.

Thành thạo tiếng Anh (nói, viết).

Kinh nghiệm làm việc với thị trường Mỹ là một điểm cộng.

Kỹ năng quản lý thời gian, điều phối nhóm và làm việc dưới áp lực cao.

Có tư duy phân tích tốt, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Quản lý dự án: Asana, Trello, Base hoặc tương tự.

Digital Marketing: Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, Meta Ads Manager, Google Ads.

CMS: WordPress, Shopify.

Tại CÔNG TY TNHH DETAILERS MOVEMENT INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thương lượng và cạnh tranh.

Chỉ làm việc từ thứ 2 -thứ 6 (8:00 - 17:00)

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.

Du lịch công ty hằng năm

Thưởng cuối năm, quà tặng mỗi dịp lễ trong năm

Được đào tạo và cập nhật kiến thức mới về Digital Marketing.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, mở rộng network với các chuyên gia trong ngành.

Cơ hội làm việc thị trường nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DETAILERS MOVEMENT INTERNATIONAL

