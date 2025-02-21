Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Nhiệm vụ 1: Triển khai & thực hiện nghiệp vụ hành chánh liên quan đến các hệ thống, phần mềm của Ban Thương mại

1.1 Triển khai & thực hiện, theo dõi, cập nhật và giám sát các nguồn tài nguyên Công nghệ thông tin (phần mềm CRM, phần mềm bán hàng), chương trình, ổ đĩa mạng, group mail, Office 365…)

1.2 Triển khai tạo & cập nhập Salesteam trên các hệ thống CRM/phần mềm quản lý bán hàng..., kết nối phòng Công nghệ thông tin để trao đổi và tìm các giải pháp theo yêu cầu thực tế của Ban Thương mại

1.3 Triển khai duy trì hệ thống CRM và LANDSOFT; theo dõi và phối hợp xử lý các phát sinh trong quá trình sử dụng của người dùng cuối cùng Ban Thương mại

1.4 Triển khai duy trì, cập nhật tất cả các hệ thống đang vận hành trên SHAREPOINT

1.5 Triển khai thực hiện các FORMs theo yêu cầu

1.6 Triển khai theo dõi tiến độ dự án phát triển phần mềm/hệ thống, phối hợp phòng Công nghệ thông tin và trưởng bộ phận để lấy yêu cầu và đề xuất yêu cầu cho đối tác thực hiện

1.7 Triển khai thực hiện các báo cáo Power BI: theo yêu cầu của phòng ban

1.8 Triển khai việc tạo và quản lý phiếu yêu cầu công nghệ thông tin cho các phân quyền sử dụng hệ thống/phần mềm và ổ lưu trữ chung/sharepoint

1.9 Hỗ trợ hệ thống các sự kiện khi có yêu cầu

Nhiệm vụ 2: Thực hiện soạn thảo hướng dẫn sử dụng các phần mềm, hệ thống vận hành

- Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, hệ thống vận hành

- Thực hiện hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm/hệ thống

Nhiệm vụ 3: Báo cáo & công tác chung

- Báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về việc tiến độ triển khai công việc chung, quản lý user, vận hành hệ thống

- Đóng góp, đề xuất cải tiến & xây dựng quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của bộ phận.

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ cấp Quản lý

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh….

Có kiến thức vềCông nghệ thông tin, Hệ thống, Quy trình

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí CNTT/ liên quan

Kỹ năng tổ chức công việc cá nhân

Kỹ năng soạn thảo quy trình, tài liệu hướng dẫn, tổng hợp và thống kê

Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, Power Point…), phần mềm hỗ trợ thông tin

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tài nguyên CNTT, kiểm soát rủi ro hệ thống

Khả năng tương tác, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt

Cẩn thận, chu đáo, giữ bí mật thông tin

Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bất động sản, CNTT - Phần mềm

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh