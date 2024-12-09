Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đường số 10 KCN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

- Tổ chức và quản lý hoạt động của các Phòng/BP kinh doanh, bao gồm kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quy trình, hệ thống và nguồn lực của Phòng ban

- Xây dựng và hoạch định chiến lược kinh doanh

- Quản lý kế hoạch tài chính.

- Xây dựng chiến lược và phát triển đa dạng kênh bán hàng nhằm nâng cao doanh số bán hàng

- Triển khai, giám sát công việc kinh doanh

- Tổ chức và phân tích hành vi khách hàng, phân tích dữ liệu nhân viên kinh doanh liên quan đến sản lượng, doanh số, thông tin thị trường và các thông số khác để xây dựng kế hoạch hành động cho đội ngũ nhân viên kinh doanh, đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu.

- Khai thác đầy đủ các loại hình sản phẩm/dịch vụ để chào bán và tiếp cận khách hàng mục tiêu, tổ chức bán cho các tuyến dưới.

- Quản lý, kiểm soát hoạt động của kho hàng

- Quản lý nhân sự và tuyển dụng nhân sự

- Lên chương trình, kế hoạch đào tạo huấn luyện mới phù hợp để nâng cao nghiệp cho đội ngũ nhân sự.

- Thực hiện các báo cáo cần thiết theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế vận tải, Giao thông vận tải, Quản lý doanh nghiệp.

- Có ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistic và trên 2 năm giữ cương vị Giám đốc kinh doanh Logistics

- Kiến thức về ngành công nghệ vận tải, thực phẩm, dịch vụ kho

- Am hiểu khuynh hướng phát triển thị trường và động thái của các đối thủ cạnh tranh

Kỹ năng xử lý thông tin, giải quyết khiếu nại

- Biết về tin học văn phòng và phần mềm bán hàng, Sử dụng thành thạo Word, Excel.

- Khả năng thuyết phục, đàm phán tốt

- Địa điểm làm việc: Đường số 10 KCN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30-40tr (Lương cơ bản + Thưởng KPI + Thưởng vượt DS)

- Phụ cấp điện thoại, xăng xe, di chuyển,...

- Phụ cấp ăn ca/ăn trưa

- Phụ cấp đồng phục, trang thiết bị làm việc,...

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát, teambuilding, hội thao,....hàng năm.

- Cơ hội học hỏi và phát triển, được đào tạo trong và ngoài Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

