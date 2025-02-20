Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 70 Triệu

Mức lương 25 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

· Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh tổng thể, cơ cấu nhân sự tổng thể, định hướng phát triển thương hiệu du lịch công ty

· Tổ chức thiết lập kế hoạch và thực hiện các chương trình Marketing sản phẩm nhằm quảng bá Dịch vụ Du lịch lữ hành và Sự kiện của Công ty.

· Xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai việc khai thác, tìm kiếm kênh bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh hiệu quả các sản phẩm Tour (Nội địa, Inbound, Outbound), tổ chức sự kiện... các sản phẩm dịch vụ khác đi kèm.

· Tổ chức Tìm kiếm, khảo sát thực địa và xây dựng những chương trình Tours, sản phẩm dịch vụ du lịch mới lạ, phù hợp với thị trường mục tiêu Công ty đang hướng đến.

· Quản lý, chỉ đạo, đào tạo các nhân sự của các phòng/ ban, thực hiện các chế độ báo cáo, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh chung của Công ty

· Tổ chức phân bổ doanh số, hướng dẫn cấp dưới hoàn thành doanh số, phối hợp với các phòng/ ban chức năng trong Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra theo năm, quý, tháng.

· Xây dựng kế hoạch ngân sách, định mức chi phí hoạt động kinh doanh chung, chi phí cho từng mảng: Tour nội địa, Tour outbound, Tour inbound, sự kiện...

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên liên quan đến các chuyên ngành Du lịch Lữ hành, Marketing, QTKD, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan

• Kinh nghiệp tối thiểu 3 năm các vị trí tương đương cho các doanh nghiệp Lữ hành hoặc nghiệp vụ liên quan

• Có kiến thức và hiểu biết sâu về lĩnh vực Du lịch Lữ hành trong nước và quốc tế

• Có kinh nghiệm tổ chức điều hành tour, tổ chức sự kiện...

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 70 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

