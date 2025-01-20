Tuyển Giám đốc kinh doanh NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

Chịu trách nhiệm chính trong việc (i) xây dựng, triển khai và quản lý bán hàng theo các dòng sản phẩm thẻ thông qua kênh kinh doanh trực tiếp tại Cụm/chi nhánh phụ trách, (ii) quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo an toàn tín dụng của Cụm/chi nhánh phụ trách.

- Quản lý và triển khai bán hàng theo các dòng sản phẩm tại Cụm/ Chi nhánh phụ trách phù hợp với kế hoạch kinh doanh của VIB;

- Lập kế hoạch, tổ chức các workshop định kỳ về Thẻ để phân công công việc, đào tạo và huấn luyện bán hàng nhằm nâng cao chất lượng bán hàng, đảm bảo dịch vụ khách hàng Thẻ, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng về Thẻ;

- Phối hợp với các bộ phận khác liên quan đến Thẻ để đảm bảo quá trình kinh doanh thẻ được thông suốt và nhanh gọn;

- Tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và quản trị hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.