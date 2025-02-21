Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản từ 30.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng % Doanh thu toàn hệ thống Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN theo quy định Hưởng đầy đủ các chế độ, lương thưởng, Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định. Tham gia các sự kiện/ các hoạt động chung của công ty (happy month, sinh nhật, year end party,...). Môi trường thân thiện và đầy sáng tạo, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 4 năm trở lên trong ngành Lữ hành

Có tư duy và kinh nghiệm về Marketing là 1 lợi thế lớn.

Kỹ năng giao tiếp: Làm việc với đối tác, khách hàng, và chính quyền một cách chuyên nghiệp.

Kiến thức ngành: Am hiểu các điểm đến, văn hóa, và dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế.

Sáng tạo và thích nghi: Cập nhật xu hướng du lịch và phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Giám đốc điều hành trong ngành du lịch lữ hành cần khả năng tổ chức, tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén để phát triển công ty, đồng thời đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 25 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL

