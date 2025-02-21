Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lương cơ bản từ 30.000.000
- 35.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng % Doanh thu toàn hệ thống Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ
- BNN theo quy định Hưởng đầy đủ các chế độ, lương thưởng, Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định. Tham gia các sự kiện/ các hoạt động chung của công ty (happy month, sinh nhật, year end party,...). Môi trường thân thiện và đầy sáng tạo, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 4 năm trở lên trong ngành Lữ hành
Có tư duy và kinh nghiệm về Marketing là 1 lợi thế lớn.
Kỹ năng giao tiếp: Làm việc với đối tác, khách hàng, và chính quyền một cách chuyên nghiệp.
Kiến thức ngành: Am hiểu các điểm đến, văn hóa, và dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế.
Sáng tạo và thích nghi: Cập nhật xu hướng du lịch và phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Giám đốc điều hành trong ngành du lịch lữ hành cần khả năng tổ chức, tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén để phát triển công ty, đồng thời đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 25 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN - VIETLIKE TRAVEL
