Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Quản lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 139 Cầu Giấy, 15 và 29 Trần Nhân Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Giám sát hoạt động bán hàng tại cửa hàng của công ty tại địa điểm được phân công (lịch phân công theo ngày).
Giám sát và yêu cầu thực hiện nội quy, quy định, quy trình đối với nhân viên tại hệ thống cửa hàng
Giám sát và yêu cầu các cửa hàng duy trì tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh và việc thực hiện các chương trình truyền thông tại hệ thống cửa hàng
Giám sát việc sắp xếp ca làm việc, định biên nhân sự của các cửa hàng. Giám sát hoạt động điều phối, luân chuyển hàng hóa của các cửa hàng theo tình hình kinh doanh.
Giám sát việc quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ của hệ thống cửa hàng
Tiếp nhận, triển khai và giám sát các chương trình, chính sách bán hàng theo kế hoạch kinh doanh từ phòng Kinh doanh.
Theo dõi tình hình bán hàng, cập nhật thông tin các mặt hàng bán mạnh và tham mưu lên CBCH; PKD nhằm đảm bảo luân chuyển đúng hàng, đủ hàng cho các quầy hàng
Giám sát, nhắc nhở việc trưng bày hàng tại quầy, kệ, cửa hàng, công tác vệ sinh và bảo quản hàng hóa theo đúng quy định của Công ty.
Nhắc nhở, đánh giá và lập biên bản vi phạm của cửa hàng và nhân viên theo đúng cấp độ thẩm quyền.
Thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa tại các quầy hàng đột xuất/định kỳ theo quy định.
Hướng dẫn, phổ biến các quy định và nâng cao ý thức tuân thủ cho các nhân viên.
Tham mưu, báo cáo, đề xuất cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám Công ty để xử lý các công tác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Báo cáo công việc ngày, tuần, tháng & kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo lên TBP.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi từ 25-45 tuổi (Nam cao 1m65 – 1m72; Nữ cao 1m58-1m62) Ngoại hình tự nhiên, ưa nhìn, cân đối, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương.
Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Luật, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.
Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trở lên vị trí tương đương.
Có tinh thần kiên trì, nhẫn nại, đấu tranh thẳng thắn.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 triệu - 20 triệu/tháng (Thử việc nhận 100% lương)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Chế độ 12 ngày phép năm, du lịch 01 lần/năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do công ty tổ chức
Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-kinh-doanh-thu-nhap-14-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254540
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Tây Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Dịch vụ An Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Dịch vụ An Care
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIFAS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BEDI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
5 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CTCP Yến Sào Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CTCP Yến Sào Nha Trang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Tâm An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Tâm An
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty BHNT Chubblife Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty BHNT Chubblife Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 2,500 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy
2,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 2,500 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy
2,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cuckoovina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ MIPEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ MIPEC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm