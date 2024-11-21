Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, 15 và 29 Trần Nhân Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

Giám sát hoạt động bán hàng tại cửa hàng của công ty tại địa điểm được phân công (lịch phân công theo ngày).

Giám sát và yêu cầu thực hiện nội quy, quy định, quy trình đối với nhân viên tại hệ thống cửa hàng

Giám sát và yêu cầu các cửa hàng duy trì tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh và việc thực hiện các chương trình truyền thông tại hệ thống cửa hàng

Giám sát việc sắp xếp ca làm việc, định biên nhân sự của các cửa hàng. Giám sát hoạt động điều phối, luân chuyển hàng hóa của các cửa hàng theo tình hình kinh doanh.

Giám sát việc quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ của hệ thống cửa hàng

Tiếp nhận, triển khai và giám sát các chương trình, chính sách bán hàng theo kế hoạch kinh doanh từ phòng Kinh doanh.

Theo dõi tình hình bán hàng, cập nhật thông tin các mặt hàng bán mạnh và tham mưu lên CBCH; PKD nhằm đảm bảo luân chuyển đúng hàng, đủ hàng cho các quầy hàng

Giám sát, nhắc nhở việc trưng bày hàng tại quầy, kệ, cửa hàng, công tác vệ sinh và bảo quản hàng hóa theo đúng quy định của Công ty.

Nhắc nhở, đánh giá và lập biên bản vi phạm của cửa hàng và nhân viên theo đúng cấp độ thẩm quyền.

Thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa tại các quầy hàng đột xuất/định kỳ theo quy định.

Hướng dẫn, phổ biến các quy định và nâng cao ý thức tuân thủ cho các nhân viên.

Tham mưu, báo cáo, đề xuất cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám Công ty để xử lý các công tác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Báo cáo công việc ngày, tuần, tháng & kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo lên TBP.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ độ tuổi từ 25-45 tuổi (Nam cao 1m65 – 1m72; Nữ cao 1m58-1m62) Ngoại hình tự nhiên, ưa nhìn, cân đối, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương.

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Luật, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trở lên vị trí tương đương.

Có tinh thần kiên trì, nhẫn nại, đấu tranh thẳng thắn.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 triệu - 20 triệu/tháng (Thử việc nhận 100% lương)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ 12 ngày phép năm, du lịch 01 lần/năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do công ty tổ chức

Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

