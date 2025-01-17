Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 434 - 870 USD

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 434 - 870 USD

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Mức lương
434 - 870 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 434 - 870 USD

Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) là Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khảo sát thiết kế, lập dự toán, thi công các công trình xây dựng, viễn thông, kiểm định chất lượng xây dựng và các dự án tư vấn ICT tại Việt Nam, với quan điểm con người là nhân tố quyết định mọi thành công, nơi khẳng định tài năng với nhiều cơ hội thăng tiến, nơi những ý tưởng sáng tạo dù nhỏ nhất cũng được tôn vinh và ghi nhận. Hiện nay, với nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, chúng tôi mong muốn mời các ứng viên xuất sắc ứng tuyển vào vị trí này.
1. QUYỀN LỢI
QUYỀN LỢI
- Thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên; Thưởng kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ, tết, nghỉ mát;
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín;
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật;
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng công nghiệp.
- Giám sát, điều hành, điều phối CTV giám sát các dự án.
- Tham gia nghiệm thu bàn giao các công trình đưa vào sử dụng
- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ hoàn công.

Với Mức Lương 434 - 870 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Địa chỉ làm việc: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

