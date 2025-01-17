Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 434 - 870 USD

Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) là Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khảo sát thiết kế, lập dự toán, thi công các công trình xây dựng, viễn thông, kiểm định chất lượng xây dựng và các dự án tư vấn ICT tại Việt Nam, với quan điểm con người là nhân tố quyết định mọi thành công, nơi khẳng định tài năng với nhiều cơ hội thăng tiến, nơi những ý tưởng sáng tạo dù nhỏ nhất cũng được tôn vinh và ghi nhận. Hiện nay, với nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, chúng tôi mong muốn mời các ứng viên xuất sắc ứng tuyển vào vị trí này.

1. QUYỀN LỢI

QUYỀN LỢI

- Thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên; Thưởng kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ, tết, nghỉ mát;

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín;

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật;

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng công nghiệp.

- Giám sát, điều hành, điều phối CTV giám sát các dự án.

- Tham gia nghiệm thu bàn giao các công trình đưa vào sử dụng

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ hoàn công.