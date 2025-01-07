Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện Giám sát thi công các công việc liên quan đến hoàn thiện kiển trúc/hoàn thiện nội thất thường xuyên tại công trường
2. Thường xuyên kiềm tra và xử lý kịp thời việc thực hiện tuân thủ công tác đảm vào an toàn- vệ sinh môi trường-PCCC
3. Kiểm tra duyệt Shopdrawing/biện pháp thi công các nhà thầu tại dự án
4. Kiểm tra giám sát tất cả các đầu mục công việc trong BOQ do ban Quản lý chi phí phát hành
5. Kiểm tra, đánh giá thông số kỹ thuật gói thầu do phòng thầu cung cấp
6. Kiểm tra tính phù hợp của bản vẽ thiết kế phát hành để kịp thời báo cáo và phối hợp với đơn vị thiết kế để xử lý
7. Kiểm tra hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng, hồ sơ thanh toán
8. Kiểm tra/hướng dẫn các nhà thầu thực hiện công tác hồ sơ theo quy định tại dự án
9. Phôi hợp chặt chẽ với các Phòng/ Ban nghiệp vụ, chức năng có liên quan nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.
10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và/hoặc theo yêu cầu của Trường/Phó Ban/Cấp có thầm quyền tại từng thời điểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

