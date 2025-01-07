Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện Giám sát thi công các công việc liên quan đến hoàn thiện kiển trúc/hoàn thiện nội thất thường xuyên tại công trường

2. Thường xuyên kiềm tra và xử lý kịp thời việc thực hiện tuân thủ công tác đảm vào an toàn- vệ sinh môi trường-PCCC

3. Kiểm tra duyệt Shopdrawing/biện pháp thi công các nhà thầu tại dự án

4. Kiểm tra giám sát tất cả các đầu mục công việc trong BOQ do ban Quản lý chi phí phát hành

5. Kiểm tra, đánh giá thông số kỹ thuật gói thầu do phòng thầu cung cấp

6. Kiểm tra tính phù hợp của bản vẽ thiết kế phát hành để kịp thời báo cáo và phối hợp với đơn vị thiết kế để xử lý

7. Kiểm tra hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng, hồ sơ thanh toán

8. Kiểm tra/hướng dẫn các nhà thầu thực hiện công tác hồ sơ theo quy định tại dự án

9. Phôi hợp chặt chẽ với các Phòng/ Ban nghiệp vụ, chức năng có liên quan nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và/hoặc theo yêu cầu của Trường/Phó Ban/Cấp có thầm quyền tại từng thời điểm.