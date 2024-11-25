Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 412 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn và tiếo đón khách tại quầy giao dịch

Lên hồ sơ thủ tục hợp đồng, giải ngân cho khách hàng.

Thực hiện các hoạt động Marketting theo chiến dịch

Thời gian làm việc: Xoay 2 ca 08:30 – 17:00 hoặc 13:00 – 20:30, nghỉ chủ nhật

Nghỉ 5 ngày/tháng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo

Kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe và tư vấn nhiệt tình.

Có tinh thần phục vụ khách hàng

Nhiệt huyết trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 -8 triệu + thưởng. Thu nhập: 10-15triệu/tháng

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm

Chế độ Happy Hour - tiền liên hoan phòng giao dịch

2 tháng thử việc nhận 100% lương và thưởng

Được tham gia đầy đủ các hoạt động: teambuilding, gala dinner, party,... cùng công ty

Chế độ nghỉ trưa 1 tiếng và trà chiều 30 phút buổi chiều ( ăn uống công ty chi trả 100%)

Đóng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được đào tạo, hưỡng dẫn và chỉ dẫn bài bản để thực hiện tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.