Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Tóm tắt vị trí

Giáo viên Khóa học chịu trách nhiệm giảng dạy các khóa học ngắn hạn tại GPA Academy, nhằm nâng cao sự phát triển cá nhân và học thuật của học sinh từ 12-17 tuổi. Vị trí này đòi hỏi giáo viên cung cấp các bài giảng chất lượng cao phù hợp với chương trình của trung tâm, tạo ra môi trường học tập tích cực và truyền cảm hứng cho học sinh đạt được mục tiêu học tập.

II. Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính

Giảng dạy khóa học Kinh doanh và Khởi nghiệp

Soạn giáo án và bài giảng theo chương trình được cung cấp, phù hợp với nhu cầu của học sinh, đảm bảo các trải nghiệm học tập sinh động và hiệu quả.

Đánh giá tiến bộ của học sinh thông qua các công cụ đánh giá khác nhau và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.

Duy trì môi trường học tập kỷ luật và thuận lợi, đồng thời tạo dựng tinh thần cộng đồng trong lớp học.

Khuyến khích sự tham gia tích cực vào các thảo luận trong lớp, các dự án nhóm, và các hoạt động ngoại khóa.

Hỗ trợ hoặc tham gia tổ chức các hội thảo để nâng cao sự học hỏi và phát triển của học sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1, Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan. Có kinh nghiệm dạy môn business/marketing/ business innovation trong khối Quản trị Kinh doanh.

Có kinh nghiệm huấn luyện học sinh tham gia các kỳ thi Kinh Doanh và khởi nghiệp là một lợi thế.

2, Kỹ năng

Giao tiếp hiệu quả (tiếng Việt và tiếng Anh), thuyết trình và kỹ năng giao tiếp cá nhân.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và đào tạo.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các hệ thống quản lý học tập.

3, Phẩm chất cá nhân

Cởi mở

Lắng nghe tích cực

Định hướng tốt

Chú ý đến chi tiết

Có tầm nhìn xa

Chủ động và có quan điểm sống tích cực

Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo giờ cạnh tranh, dựa trên kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Cơ hội phát triển chuyên môn, bao gồm các khóa đào tạo và hội thảo.

Thời gian làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học.

Được đào tạo chuyên môn để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ cho việc giảng dạy.

Cơ hội tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển cá nhân và học thuật của học sinh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin