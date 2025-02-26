Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam
- Hà Nội: Tòa Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Tóm tắt vị trí
Giáo viên Khóa học chịu trách nhiệm giảng dạy các khóa học ngắn hạn tại GPA Academy, nhằm nâng cao sự phát triển cá nhân và học thuật của học sinh từ 12-17 tuổi. Vị trí này đòi hỏi giáo viên cung cấp các bài giảng chất lượng cao phù hợp với chương trình của trung tâm, tạo ra môi trường học tập tích cực và truyền cảm hứng cho học sinh đạt được mục tiêu học tập.
II. Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính
Giảng dạy khóa học Kinh doanh và Khởi nghiệp
Soạn giáo án và bài giảng theo chương trình được cung cấp, phù hợp với nhu cầu của học sinh, đảm bảo các trải nghiệm học tập sinh động và hiệu quả.
Đánh giá tiến bộ của học sinh thông qua các công cụ đánh giá khác nhau và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.
Duy trì môi trường học tập kỷ luật và thuận lợi, đồng thời tạo dựng tinh thần cộng đồng trong lớp học.
Khuyến khích sự tham gia tích cực vào các thảo luận trong lớp, các dự án nhóm, và các hoạt động ngoại khóa.
Hỗ trợ hoặc tham gia tổ chức các hội thảo để nâng cao sự học hỏi và phát triển của học sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan. Có kinh nghiệm dạy môn business/marketing/ business innovation trong khối Quản trị Kinh doanh.
Có kinh nghiệm huấn luyện học sinh tham gia các kỳ thi Kinh Doanh và khởi nghiệp là một lợi thế.
2, Kỹ năng
Giao tiếp hiệu quả (tiếng Việt và tiếng Anh), thuyết trình và kỹ năng giao tiếp cá nhân.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và đào tạo.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các hệ thống quản lý học tập.
3, Phẩm chất cá nhân
Cởi mở
Lắng nghe tích cực
Định hướng tốt
Chú ý đến chi tiết
Có tầm nhìn xa
Chủ động và có quan điểm sống tích cực
Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển chuyên môn, bao gồm các khóa đào tạo và hội thảo.
Thời gian làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học.
Được đào tạo chuyên môn để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ cho việc giảng dạy.
Cơ hội tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển cá nhân và học thuật của học sinh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
