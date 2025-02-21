Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Spring Hill Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Spring Hill Education
- Hồ Chí Minh: 11
- 15 Đường Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
• Giáo viên Toán (Trung học)
• Giáo viên Ngữ Văn (Trung học)
• Giáo viên Giáo dục công dân (Trung học)
• Giáo viên Công nghệ (Trung học)
• Giáo viên Tin học
• Giáo viên Khoa học tự nhiên
• Giáo viên Lịch sử và địa lý
• Giáo viên Nghệ thuật
1. Công tác giảng dạy
• Tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình và xác định nhiệm vụ giáo dục, dạy học của cá nhân gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn;
• Xây dựng các hoạt động dạy học thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
• Biên soạn và thiết kế bài học, tổ chức lớp học phù hợp với mục tiêu giảng dạy. Quản lý lớp học và xử lý các tình huống sư phạm hiệu quả. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục quốc gia và khung năng lực học sinh;
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Spring Hill Education Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Spring Hill Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
