Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Spring Hill Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty TNHH Spring Hill Education
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty TNHH Spring Hill Education

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Spring Hill Education

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11

- 15 Đường Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
• Giáo viên Toán (Trung học)
• Giáo viên Ngữ Văn (Trung học)
• Giáo viên Giáo dục công dân (Trung học)
• Giáo viên Công nghệ (Trung học)
• Giáo viên Tin học
• Giáo viên Khoa học tự nhiên
• Giáo viên Lịch sử và địa lý
• Giáo viên Nghệ thuật
1. Công tác giảng dạy
• Tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình và xác định nhiệm vụ giáo dục, dạy học của cá nhân gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn;
• Xây dựng các hoạt động dạy học thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
• Biên soạn và thiết kế bài học, tổ chức lớp học phù hợp với mục tiêu giảng dạy. Quản lý lớp học và xử lý các tình huống sư phạm hiệu quả. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục quốc gia và khung năng lực học sinh;

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Spring Hill Education Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Spring Hill Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Spring Hill Education

Công Ty TNHH Spring Hill Education

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11-11A-13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Tp Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

