Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Spring Hill Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

• Giáo viên Toán (Trung học)

• Giáo viên Ngữ Văn (Trung học)

• Giáo viên Giáo dục công dân (Trung học)

• Giáo viên Công nghệ (Trung học)

• Giáo viên Tin học

• Giáo viên Khoa học tự nhiên

• Giáo viên Lịch sử và địa lý

• Giáo viên Nghệ thuật

1. Công tác giảng dạy

• Tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình và xác định nhiệm vụ giáo dục, dạy học của cá nhân gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn;

• Xây dựng các hoạt động dạy học thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

• Biên soạn và thiết kế bài học, tổ chức lớp học phù hợp với mục tiêu giảng dạy. Quản lý lớp học và xử lý các tình huống sư phạm hiệu quả. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục quốc gia và khung năng lực học sinh;