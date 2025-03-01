Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 176 Đường Hòa Bình, Tân Phú, Tân Phú ...và 1 địa điểm khác, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
+ Được đào tạo chuyên nghiệp về chương trình Kĩ năng sống.
+ Chuẩn bị lớp học (bối cảnh, học cụ) và tổ chức các hoạt động trong lớp.
+ Giảng dạy học sinh (3 - 12 tuổi) tại lớp học của Kapla theo nội dung chương trình yêu cầu - dưới sự phân công của Quản lý bộ môn, tạo môi trường học tập tích cực và hấp dẫn.
+ Phối hợp cùng các phòng ban để đảm bảo quản lý lớp học hiệu quả và an toàn cho các bé khi tham gia học tập tại Kapla.
+ Thực hiện theo quy trình vận hành lớp học.
+ Báo cáo tình hình công việc với Quản lý bộ môn.
+ Họp chuyên môn, tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ, demo giảng dạy.
+ Thực hiện các công việc (khác) theo sự phân công, điều phối và sắp xếp từ Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Sư phạm (TP.HCM)
+ Ưu tiên có kinh nghiệp trong lĩnh vực Kĩ năng sống hoặc tham vấn tâm lý học đường.
+ Yêu trẻ, chu đáo, có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Giáo viên Part time lương theo giờ
Giáo viên part time sẽ đảm nhận các lớp T2 + T3 + T4 + T5 + T6 (17h10 - 21h00) T7 + CN (8h00 - 20h00) tại các Center Tân Phú, Trường Chinh, Gò Vấp, Phan Văn Hớn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI