Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

+ Được đào tạo chuyên nghiệp về chương trình Kĩ năng sống.

+ Chuẩn bị lớp học (bối cảnh, học cụ) và tổ chức các hoạt động trong lớp.

+ Giảng dạy học sinh (3 - 12 tuổi) tại lớp học của Kapla theo nội dung chương trình yêu cầu - dưới sự phân công của Quản lý bộ môn, tạo môi trường học tập tích cực và hấp dẫn.

+ Phối hợp cùng các phòng ban để đảm bảo quản lý lớp học hiệu quả và an toàn cho các bé khi tham gia học tập tại Kapla.

+ Thực hiện theo quy trình vận hành lớp học.

+ Báo cáo tình hình công việc với Quản lý bộ môn.

+ Họp chuyên môn, tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ, demo giảng dạy.

+ Thực hiện các công việc (khác) theo sự phân công, điều phối và sắp xếp từ Quản lý trực tiếp.