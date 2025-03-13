Tuyển Giáo viên Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 460D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý học sinh bán trú (Thời gian làm việc từ thứ Hai đến trưa thứ Bảy 7g00-16g45)

2. Quản lý học sinh nội trú (Thời gian làm việc từ thứ Hai đến trưa thứ Bảy – Buổi tối ở Ký túc xá)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học sư phạm, các môn Toán, Hóa, Sinh, GDKT&PL, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn.

Phẩm chất đạo đức tốt, ưu tiên các ứng viên có kỹ năng hoạt động trải nghiệm, năng khiếu…

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có khả năng quản lý lớp học và tạo môi trường học tập tích cực.

Có khả năng giao tiếp tốt với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

Có tinh thần trách nhiệm cao và yêu nghề giáo.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin