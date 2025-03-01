Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TTTM Pandora 1/1 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy môn Kỹ năng sống tại các Trường theo lịch được phân công.

- Có cơ hội giảng dạy Gia sư chất lượng cao hoặc tại trung tâm của Hệ thống Giáo dục NQH (các môn Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa, KHTN).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm của các trường ĐH, CĐ.

- Có kỹ năng sư phạm tốt.

- Có tình yêu thương con trẻ, tận tâm, nhiệt huyết.

- Có tư duy phát triển con người, năng động, sáng tạo.

- Có thái độ tích cực, tinh thần học hỏi và vui vẻ hòa nhập với môi trường mới.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo chuyên nghiệp giảng dạy bộ môn Kỹ năng sống và được cấp Chứng chỉ Kỹ năng sống.

- Được tham gia các khóa đào tạo tâm lý học và tư duy khoa học não bộ giúp phát triển kỹ năng giảng dạy và đồng hành với học sinh.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho giáo viên, trau dồi khả năng làm việc nhóm, tạo dựng mối quan hệ chất lượng.

- Được định hướng phát triển từ 3-5 năm, thu nhập ổn định và tăng dần theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NQH EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin