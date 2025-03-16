Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC KHÁNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bàu Cát 3, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên

Anh Ngữ Flying Colours tuyển dụng giáo viên TOEIC, IELTS

Làm việc bán thời gian để phụ trách giảng dạy các lớp TOEIC theo sự phân công linh hoạt của công ty, gồm: Ca sáng, trưa, và tối.

Dạy trực tiếp tại các cơ sở Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Dạy theo phương pháp của Flying Colours, sẽ được training khi nhận việc cụ thể

Chấm bài, kiểm tra đánh giá học viên, sẵn sàng giải quyết các thắc mắc của học viên sau giờ học

Tham gia vào xây dựng nội dung, tài liệu phục vụ việc giảng dạy.

Tham gia các chương trình bồi dưỡng, dạy mẫu, workshops và thảo luận chuyên môn định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành sư phạm hoặc NNA có NVSP

Chứng chỉ giảng dạy: Ưu tiên Giáo viên đã có chứng chỉ TESOL, TEFL, ESOL, ...

Chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC 800+ / IELTS: 7.0

Đã có kinh nghiệm đứng lớp TOEIC dạy cho sinh viên trên 1 năm.

Phát âm chuẩn, có nhiệt huyết, có khả năng truyền động lực đến học viên.

Kỹ năng truyền đạt tốt.

Vui vẻ, thân thiện, chịu khó học hỏi thêm các chương trình mới.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC KHÁNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về mặt lý thuyết và kĩ năng giảng dạy

Được đào tạo kỹ năng sư phạm, giúp phát triển khả năng giảng bài lôi cuốn, logic và hấp dẫn hơn với học viên

Được đào tạo 1-1 từ Academic Director

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương 1 đến 2 lần / năm

Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, chú trọng phát triển con người.

Thu nhập từ 15.000.000 (không giới hạn) (Payrate: 200,000 đến 500,000 đ)

Bonus thưởng sau tùy theo năng lực giảng dạy sau mỗi khóa học, kết quả thi thực tế của học viên

Số giờ hấp dẫn: tùy theo nguyện vọng và sức khỏe của giáo viên, tối thiểu 25 – 30 giờ/ tuần.

Được tham gia các gỏi BHYT, BHXH, thưởng tết, thưởng lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC KHÁNH AN

