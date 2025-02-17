Tuyển Giáo viên Giáo Làng Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Giáo Làng Education
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Giáo Làng Education

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Giáo Làng Education

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2 Đường số 30, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Dạy tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh học thuật, tiếng Anh ngữ pháp.
- Thúc đẩy giáo dục khai phóng, tư duy phản biện.
- Truyền lửa cho học viên, phát triển môi trường giáo dục tận hiến.
- Làm chuyên môn.
- Tham gia toàn diện trong việc quản lý, chăm sóc học viên.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích giảng dạy, đam mê truyền đạt kiến thức.
- Có năng lực tư duy phản biện sắc sảo và tinh thần giáo dục khai phóng.
- Xem tận hiến cho học viên là hạnh phúc của bản thân.
- Có tư duy cải tiến, khai phá giới hạn tận cùng của bản thân và người học.
- Hành động vì lợi ích của người học.
- Có năng lực tiếng Anh đặc biệt xuất sắc.
- Từng làm việc trong môi trường giáo dục nhân bản là một lợi thế.
QUYỀN LỢI
- Chúng tôi cam kết lương, thưởng, các đãi ngộ xứng đáng với đóng góp của bạn.

Tại Giáo Làng Education Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giáo Làng Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Giáo Làng Education

Giáo Làng Education

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Đường số 30, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

