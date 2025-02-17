Tuyển Giáo viên Giáo Làng Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2 Đường số 30, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Dạy tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh học thuật, tiếng Anh ngữ pháp.

- Thúc đẩy giáo dục khai phóng, tư duy phản biện.

- Truyền lửa cho học viên, phát triển môi trường giáo dục tận hiến.

- Làm chuyên môn.

- Tham gia toàn diện trong việc quản lý, chăm sóc học viên.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích giảng dạy, đam mê truyền đạt kiến thức.

- Có năng lực tư duy phản biện sắc sảo và tinh thần giáo dục khai phóng.

- Xem tận hiến cho học viên là hạnh phúc của bản thân.

- Có tư duy cải tiến, khai phá giới hạn tận cùng của bản thân và người học.

- Hành động vì lợi ích của người học.

- Có năng lực tiếng Anh đặc biệt xuất sắc.

- Từng làm việc trong môi trường giáo dục nhân bản là một lợi thế.

QUYỀN LỢI

- Chúng tôi cam kết lương, thưởng, các đãi ngộ xứng đáng với đóng góp của bạn.

Tại Giáo Làng Education Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giáo Làng Education

