Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Số 306 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoà Mạ, Duy Tiên ...và 1 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Giáo viên

Dạy tiếng Anh cho học sinh/sinh viên theo chương trình đã được thiết kế sẵn hoặc tự thiết kế bài giảng phù hợp với trình độ học viên.

Chuẩn bị bài giảng, giáo án, tài liệu học tập và các phương tiện hỗ trợ giảng dạy.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo môi trường học tập tích cực và khuyến khích sự tham gia của học viên.

Đánh giá năng lực học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập và hoạt động trong lớp học.

Cung cấp phản hồi và hướng dẫn học viên để cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến giảng dạy như chấm điểm, lập báo cáo, tham gia các cuộc họp.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các sự kiện của trường/trung tâm.

Phối hợp với các giáo viên khác và ban lãnh đạo công ty để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Có chứng chỉ sư phạm hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TESOL, CELTA...) là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có khả năng tạo động lực và khuyến khích học viên học tập.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ sư phạm.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

