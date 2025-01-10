Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Số 306 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoà Mạ, Duy Tiên ...và 1 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Dạy tiếng Anh cho học sinh/sinh viên theo chương trình đã được thiết kế sẵn hoặc tự thiết kế bài giảng phù hợp với trình độ học viên.
Chuẩn bị bài giảng, giáo án, tài liệu học tập và các phương tiện hỗ trợ giảng dạy.
Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo môi trường học tập tích cực và khuyến khích sự tham gia của học viên.
Đánh giá năng lực học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập và hoạt động trong lớp học.
Cung cấp phản hồi và hướng dẫn học viên để cải thiện kỹ năng tiếng Anh.
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến giảng dạy như chấm điểm, lập báo cáo, tham gia các cuộc họp.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các sự kiện của trường/trung tâm.
Phối hợp với các giáo viên khác và ban lãnh đạo công ty để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.
Có chứng chỉ sư phạm hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TESOL, CELTA...) là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Có khả năng tạo động lực và khuyến khích học viên học tập.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ sư phạm.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 35 ngách 58 ngõ 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

