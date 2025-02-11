Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt từ các Phòng/ Ban và lên kế hoạch tuyển dụng;
- Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các bước tuyển dụng theo vị trí, chỉ tiêu, kế hoạch được phê duyệt của công ty;
- Tìm kiếm, chọn lọc hồ sơ ứng viên sơ tuyển,
- Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng;
- Tham gia đàm phán, chốt ứng viên. Thông báo kết quả tuyển dụng tới ứng viên;
- Tổng hợp đánh giá phỏng vấn và hồ sơ ứng viên được lựa chọn, trình phê duyệt tuyển dụng;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp/ bằng cấp chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Bằng cấp/ bằng cấp chuyên môn:
- Trình độ kinh nghiệm: không yêu cầu
- Trình độ kinh nghiệm:
- Kiến thức chuyên ngành: Đã có kinh nghiệm tuyển dụng là lợi thế
- Kiến thức chuyên ngành:
- Kiến thức khác: Tiếng Anh cơ bản Tin học văn phòng
- Kiến thức khác:

Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/ Thu nhập 8 – 15 triệu (lương cứng + KPIs + thưởng theo cơ chế của công ty)
- Thời gian làm việc: fulltime Giờ hành chính: 8h30 – 17h30; Thứ 2 – Sáng thứ 7 (Nghỉ trưa 1,5 tiếng), Parttime, cộng tác viên
- Được tham gia các khóa học đào tạo nội bộ và bên ngoài.
- Được hỗ trợ chi phí các khóa học đào tạo do Hệ thống tổ chức hoặc các khóa học đào tạo bên ngoài để nâng cao kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 121 Tầng 1 Nhà chung cư cao tầng - Khu C thuộc Khu Nhà ở Thượng Thanh, Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job288302
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần Nhanh.vn
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH EGC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH EGC TECH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CHB FOOD
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Laptop Đức Tâm
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM
7 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG HÁO HỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG HÁO HỨC
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETNAM LASH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETNAM LASH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ONEGAMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ONEGAMES
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm