Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt từ các Phòng/ Ban và lên kế hoạch tuyển dụng;

- Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các bước tuyển dụng theo vị trí, chỉ tiêu, kế hoạch được phê duyệt của công ty;

- Tìm kiếm, chọn lọc hồ sơ ứng viên sơ tuyển,

- Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng;

- Tham gia đàm phán, chốt ứng viên. Thông báo kết quả tuyển dụng tới ứng viên;

- Tổng hợp đánh giá phỏng vấn và hồ sơ ứng viên được lựa chọn, trình phê duyệt tuyển dụng;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp/ bằng cấp chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Trình độ kinh nghiệm: không yêu cầu

- Kiến thức chuyên ngành: Đã có kinh nghiệm tuyển dụng là lợi thế

- Kiến thức khác: Tiếng Anh cơ bản Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/ Thu nhập 8 – 15 triệu (lương cứng + KPIs + thưởng theo cơ chế của công ty)

- Thời gian làm việc: fulltime Giờ hành chính: 8h30 – 17h30; Thứ 2 – Sáng thứ 7 (Nghỉ trưa 1,5 tiếng), Parttime, cộng tác viên

- Được tham gia các khóa học đào tạo nội bộ và bên ngoài.

- Được hỗ trợ chi phí các khóa học đào tạo do Hệ thống tổ chức hoặc các khóa học đào tạo bên ngoài để nâng cao kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT HƯNG PHÁT

