Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà VP C1 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Theo dõi công, chấm công cho nhân sự hàng ngày.

Công tác tuyển dụng: Hỗ trợ đăng bài, tìm kiếm và sàng lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn cho các ứng viên, điều phối trong các buổi phỏng vấn,...

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy định của nhân sự trong công ty.

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng văn phòng cần thiết cho Công ty.

Hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính khác tại văn phòng.

Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Sinh viên năm 4 chuyên ngành quản trị nguồn nhân lưc, nhân sự.

Có đời sống lành mạnh.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Khả năng làm việc độc lập.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).

Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

Có tính chủ động trong công việc.

Được hỗ trợ lương thực tập: 2tr-3tr/tháng.

Được Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop/Máy tính.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Được hướng dẫn các kỹ năng về hành chính, tuyển dụng, nhân sự.

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào, sự kiện của Công ty.

Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu thực tập.

