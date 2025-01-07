Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 55 Triệu

1. Công tác thuộc hệ thống quản lý ISO, HRP, …

• Thiết lập toàn bộ hệ thống, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, thủ tục chung của Công ty và quy trình hoạt động của phòng HCNS theo tiêu chuẩn,… đối với từng đơn vị Công ty & Nhà máy.

• Tham mưu cho Ban TGĐ về việc xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức, cải tiến cơ chế quản lý hành chính nhân sự toàn Công ty: Thiết lập cơ chế điều hành, báo cáo, phản hồi thông tin giữa các cấp quản lý, đơn vị, bộ phận trong Công ty, Nhà máy.

• Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các quy trình, thủ tục biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ; tổ chức phổ biến và hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng theo hệ thống đã thiết lập.

2. Công tác nhân sự

• Quản lý và điều hành chung hoạt động HCNS.

• Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát toàn bộ các quy định, chính sách liên quan đến nhân sự tại văn phòng và các nhà máy như: tuyển dụng, quy định, lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động, chính sách ổn định và phát triển nguồn nhân lực, báo cáo, thể thức văn bản, …Thông qua kiểm soát, đánh giá, xây dựng các nội dung mới, cải tiến mới phù hợp nhằm đạt được yêu cầu chất lượng.

• Xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, quy chế khen thưởng, quy chế lương, thang lương bảng lương, nội quy, quy định…. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt áp dụng trong toàn hệ thống Công ty.