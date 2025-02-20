Tuyển Hành chính nhân sự MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Tổng hợp, tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự theo kế hoạch của BGĐ

- Phát triển bản mô tả công việc các vị trí, phòng ban

- Thực hiện công tác, quy trình tuyển dụng: theo dõi đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, đánh giá phỏng vấn, thủ tục offer,….

- Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của công ty

- Quản lý thông tin nhân sự. Cam kết bảo mật các thông tin quan trọng cần bảo mật, bí quyết công nghệ của công ty

- Thực hiện nghiệp vụ C&B (quản lý hợp đồng, chấm công, tính lương, bảo hiểm…) Quản lý tài liệu, hồ sơ lao động và dữ liệu nhân sự.

- Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ-xây dựng & phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động, sự kiện hàng năm theo chế độ công ty như teambuilding, tiệc cuối năm, sinh nhật, sự kiện ….

- Tham gia xây dựng để hoàn thiện hệ thống quản trị, chính sách, nội quy công ty

- Quản lý quan hệ lao động, phổ biến các quy định và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan tới người lao động

- Theo dõi những biến động trong nhân sự

- Quản lý tài sản, trang thiết bị công ty phục vụ nhu cầu làm việc đến nhân viên

- Tạo mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết trong nội bộ

- Thực hiện và giải quyết công việc hành chánh nhân sự phát sinh hàng ngày.

- Các công việc khác theo chỉ định của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên ở vị trí HCNS tổng hợp

- Am hiểu các quy định, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Nhân sự, lao động, Bảo hiểm…

- Kinh nghiệm xây dựng chính sách, chế độ, văn hóa công ty

- Ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực HCNS công ty bất động sản là 1 lợi thế

- Kỹ năng quản lý, đàm phán, đánh giá, phân tích, giao tiếp

- Có tinh thần trách nhiệm cao.

- Khả năng làm việc độc lập và hiệu quả

- Cẩn thạn, nhiệt tình, năng động, chịu khó, nhạy bén.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerponit ...)

Tại MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Thưởng thành tích cá nhân

- Thưởng voucher theo quý

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động

– BHXH, BHYT, thưởng lễ tết theo quy định nhà nước

- Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINH MINH GROUP

