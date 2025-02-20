Tuyển Hành chính nhân sự MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

MINH MINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
MINH MINH GROUP

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại MINH MINH GROUP

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Tổng hợp, tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự theo kế hoạch của BGĐ
- Phát triển bản mô tả công việc các vị trí, phòng ban
- Thực hiện công tác, quy trình tuyển dụng: theo dõi đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, đánh giá phỏng vấn, thủ tục offer,….
- Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của công ty
- Quản lý thông tin nhân sự. Cam kết bảo mật các thông tin quan trọng cần bảo mật, bí quyết công nghệ của công ty
- Thực hiện nghiệp vụ C&B (quản lý hợp đồng, chấm công, tính lương, bảo hiểm…) Quản lý tài liệu, hồ sơ lao động và dữ liệu nhân sự.
- Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ-xây dựng & phát triển văn hóa doanh nghiệp
- Lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động, sự kiện hàng năm theo chế độ công ty như teambuilding, tiệc cuối năm, sinh nhật, sự kiện ….
- Tham gia xây dựng để hoàn thiện hệ thống quản trị, chính sách, nội quy công ty
- Quản lý quan hệ lao động, phổ biến các quy định và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan tới người lao động
- Theo dõi những biến động trong nhân sự
- Quản lý tài sản, trang thiết bị công ty phục vụ nhu cầu làm việc đến nhân viên
- Tạo mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết trong nội bộ
- Thực hiện và giải quyết công việc hành chánh nhân sự phát sinh hàng ngày.
- Các công việc khác theo chỉ định của BGĐ

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên ở vị trí HCNS tổng hợp
- Am hiểu các quy định, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Nhân sự, lao động, Bảo hiểm…
- Kinh nghiệm xây dựng chính sách, chế độ, văn hóa công ty
- Ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực HCNS công ty bất động sản là 1 lợi thế
- Kỹ năng quản lý, đàm phán, đánh giá, phân tích, giao tiếp
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Khả năng làm việc độc lập và hiệu quả
- Cẩn thạn, nhiệt tình, năng động, chịu khó, nhạy bén.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerponit ...)

Tại MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Thưởng thành tích cá nhân
- Thưởng voucher theo quý
– Môi trường làm việc thân thiện, năng động
– BHXH, BHYT, thưởng lễ tết theo quy định nhà nước
- Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

MINH MINH GROUP

MINH MINH GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 49 B2-10 Shop House Minh Mạng, KĐT Nam Hòa Xuân, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

