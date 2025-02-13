Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tham gia phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty: sản xuất nội dung và phát triển các kênh truyền thông phục vụ thương hiệu tuyển dụng trên Fanpage, Tiktok, Website, ...

Tham gia phát triển các trang mạng xã hội nhằm phát triển văn hoá nội bộ của công ty.

Tham gia vào quá trình và tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Hỗ trợ các công tác đăng tuyển, sàng lọc, setup phỏng vấn, hoàn thiện các thủ tục thư mời nhận việc và tiếp nhận nhân sự mới.

Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự.

Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp đại học có thể đi làm full time.

Biết sử dụng canva, chỉnh sửa ảnh đơn giản, có khả năng viết content là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận trong công việc.

Có sự hứng thú, đam mê với nghề truyền thông, nhân sự

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lướng cứng: 4 triệu - 5 triệu + phụ cấp.

Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt.

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, team building, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

