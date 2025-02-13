Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Không Gian Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Không Gian Việt
- Hà Nội: Tam Hưng ( cách trung tâm Hà Đông khoảng 8km), Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thực hiện các công việc hành chính tổng hợp: soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, mua sắm VPP, mua sắm và quản lý tài sản, thanh toán chi phí,... và các công việc phát sinh.
- Thực hiện các công tác về nhân sự: chấm công, tính lương.
- Theo dõi và giải quyết các chế độ về BHXH cho người lao động.
- Thực hiện công tác đào tạo
- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự công ty, quản lý về HĐLĐ, HĐTV,...
- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự.
- Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại công ty.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Không Gian Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không Gian Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
